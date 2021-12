Estas son las mejores canciones de BSO de 2021

El 2021 ha sido un buen año para la música y el cine. A lo largo de este año, se han ido estrenando nuevas películas cuya trama principal nos ha dejado boquiabiertos, pero... ¿y qué me decís de su banda sonora?

Detrás de cada película la acompaña siempre una música que representa su esencia: su BSO. La banda sonora es imprescindible en cualquier proyección audiovisual, ya que se convierte en su marca de identidad. Por eso, hay que cuidar bien la parte musical de un proyecto audiovisual.

Muchas de ellas se convierten en grandes temazos y se convierten en una pista más de nuestra playlist favorita. Por eso, desde LOS40 hemos seleccionado las mejores canciones de BSO de los estrenos de este año. ¿Te suena alguna de ellas?

1. Call me Cruella - Cruella

La primera que empieza la lista es uno de los temas fundamentales de la BSO de Cruella (2021). Como no podía ser de otra manera, la protagonizan Florence + The Machine para aportar sus sonidos del indie rock en esta película. Una canción potente que expresa el poderío femenino de Cruella bajo la interpretación de Emma Stone. Sin embargo, esta película contiene grandísimas piezas musicales. No te la pierdas.

2. Just Look Up - No mires arriba

¿Qué tal si juntamos la voz de Ariana Grande con la del rapero Kid Cudi? El resultado es esta canción que encaja muy bien con la temática de la película Don’t Look Up (No mires arriba). Un tema precioso donde la voz de la estadounidense es la que más destaca gracias a su voz angelical y profunda. De hecho, esta pieza fue creada exclusivamente para este filme. Por lo que hasta el 24 de diciembre tendremos que esperar para disfrutar de No Mires Arriba en Netflix. Veremos a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance y Timotheé Chalamet.

3. No Time To Die - Sin tiempo para morir

No Time To Die de Billie Eilish es el tema central de la película No time to die, la 25ª entrega cinematográfica de la saga Bond que se estrenó el pasado 30 de septiembre de 2021. La artista estadounidense había publicado la canción hace más de un año y medio y la promocionaba por sus redes sociales con pequeños guiños. Uno de ellos fue una foto en blanco con el logo de "007", el apodo por el que se le llamaba al agente 007 (James Bond). La voz intensa y rota de la cantante es la que abre los créditos de la película.

4. Colombia, Mi Encanto - Encanto

No podía faltar la voz de Carlos Vives en un tema para la nueva película de Disney, Encanto. Colombia, Mi Encanto encaja muy bien con la temática del filme, ya que la historia se centra en una humilde familia y peculiar de Colombia. Un tema muy divertido que representa la felicidad, la magia y el amor de una comunidad en un mundo fantástico. Además, Sebastián Yatra también tiene su propio espacio dentro del soundtrack de la película con una canción dulce, Dos Oruguitas.

5. Eclipse - Dune

Sin duda, el alemán Hans Zimmer no podía faltar en esta lista. No solo ha hecho toda la banda sonora para la película Dune, que destaca por la parte instrumental con sonidos muy graves y potentes. Sino que además ha reversionado una canción exclusivamente para la película: Eclipse de Pink Floyd. El tema fue lanzado por WaterTower Music, el sello discográfico de Warner Bros y la presentó como la principal canción del tráiler de la cinta. Y, por supuesto, la que representa también a Dune.

6. Que Me Busquen Por Dentro - El Cover

La siguiente tendría que ser de un artista nacional y este es el caso. Antonio Orozco compuso esta canción exclusivamente para la película El Cover de Secun de la Rosa. No solo ha tenido buena acogida, sino que gracias a este tema se llevaron una nominación al Goya a Mejor canción. Una pieza llena de nostalgia y pasión que representa perfectamente a El Cover.

7. 30/90 - Tick... tick... BOOM!

Esta película de Andrew Garfield y Vanessa Hudgens está repleta de grandes temas. Sin embargo, una de ellas es la que da pie a la historia de Jonathan Larson: 30/90. Una canción exclusiva para la cinta que hace referencia al cumpleaños del actor y las dos caras de la vida adulta en Nueva York en los 90. Por una parte, lleno de festejos con seres queridos y por otra parte lleno de dificultades al ser joven y solitario en la gran manzana.

8. So May We Start - Annette

¿Y qué me decís de esta canción de Sparks para la película Annette? En este caso, han contado con la participación de Adam Driver (también protagonista de la historia), Marion Cotillard y Simon Helberg. Una dosis de rock de los 70 para ambientar este musical de romance y drama dirigido por el francés Leos Carax.

9. Ingobernable - Las leyes de la frontera

Este thriller español dirigido por Daniel Monzón cuenta con un gran repertorio de temazos para su BSO. Algunos artistas españoles que se destacan son Camarón De La Isla, El Fary o Los Chunguitos. Sin embargo, la que más se nos ha quedado en la cabeza es la de Ingobernable de C. Tangana con Gipsy Kings, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo. Un tema que te hará bailar sin parar...

10. Another Day In America - West Side Story

Además del álbum que incluye música de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim para la nueva adaptación de West Side Story de Steven Spielberg, tenemos otra canción en la mente. Tal y como informamos, Ozuna y Kali Uchis lanzaron en noviembre de 2021 Another Day In America, la nueva versión de America de 1961. Un tema más moderno para representar la lucha contra el racismo en EE.UU.

Kali Uchis, Ozuna - Another day in America (Official Audio)

11. In The Heights - En un barrio de Nueva York

Por último, tenemos este tema principal del musical En un barrio de Nueva York protagonizada por Anthony Ramos y Corey Hawkins. Sin duda, es una canción que de primeras te mete en el núcleo de la historia. Tendrás que ver la película para conocer más temazos...