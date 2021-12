‘Secret Story’ muestra sus porcentajes de expulsión: Ya hay un claro favorito y un próximo duelo muy ajustado

Sandra Pica, Gemeliers o Luis Rollán tendrán muy malas noticias el próximo jueves. Uno de ellos se convertirá en el próximo expulsado de Secret Story justo a las puertas de la final, algo que después de tres meses parece más posible que nunca. No ha sido un camino sencillo, aunque lo de esta semana será casi imposible para algunos de esos tres nombres.

En su 14ª semana, Jordi González tenía la tarea de anunciar los primeros porcentajes de expulsión. Lo hizo sin ser consciente de que luego cambiarían radicalmente, aunque ya dejaba clara una cosa: la verdadera identidad del expulsado o expulsada está entre dos nombres, algo que viene pasando desde hace muchas galas en el reality.

Primero anunció que las tres barras ciegas ocupaban un 54'2%, un 45% y un 0'8% de los votos, respectivamente. Sin embargo, apenas un par de horas después de programa, el presentador se ocupaba de contar que se había producido un sorpasso en el número de votos:

¡Así han cambiado los porcentajes! ¿Quién creéis que ha subido? #SecretNoche14 pic.twitter.com/OJnMbwfSso — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 13, 2021

Ese primer 54'2% pasaba a ser un 48'8%, mientras que el 45% se convertía en un 50'4%. La última barra, como era de esperar, no variaba su cifra. Por ende, es evidente que la audiencia ya tiene a un claro favorito para no temer a seguir nominado a partir del martes, mientras que hay dos concursantes que podrían disputar uno de los duelos ajustados que no han parado de verse en el programa en las últimas semanas.

Si se tira de hemeroteca, hay que recordar que los Gemeliers llegaron a una gala nominados, pero consiguieron echar a la implacable Adara Molinero. Es evidente que este dúo de hermanos tiene grandes apoyos fuera de la casa, y aunque en Secret Story no hay que poner la mano en el fuego por una decisión sólida, todo apunta a que podrían ser ellos los que se salven.

Y es que, pese a ser todo hechos basados en lo ya acontecido, es evidente que el tándem Pica-Rollán cuenta con más haters que fans. Aunque Luis haya mantenido un perfil bajo durante todo su concurso, su primera nominación junto a Julen de la Guerra casi le cuesta salir del programa. Sin embargo, fue la mala relación del extronista con Cristina Porta y tal vez sus hábitos de sueño durante el día lo que le hizo mantenerse una semana más.

Estas razones quizá vuelvan a afectar a su novia, Sandra Pica. Aunque en el mismo programa dejó claro que el hacha de guerra con Cristina está enterrado, su evolución a favorita la ha colocado como uno de los nombres claves para poder llevarse el maletín del premio. Con ella nominada, los apoyos de Cristina Porta tienen una oportunidad de oro para quitársela de encima y poder tener más asegurado el camino hacia el premio.

De nuevo, los bandazos que ha brindado el programa en las últimas semanas no hacen fiable ninguna teoría, por lo que habrá que esperar a ver cómo Jorge Javier Vázquez anuncia el nombre de quién se marcha de la casa de los secretos en la próxima gala. Y tras ello, la final será cuestión de días.