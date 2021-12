‘Secret Story’: Luis Rollán, devastado por un tuit que descubría su traición en el programa: “Me ha partido”

Secret Story se vive completamente distinto desde fuera, y eso lo saben muy bien los concursantes que resultan expulsados. Desde el mundo exterior a Guadalix, cada eliminado puede ver qué pasa en otras habitaciones, qué pasa en las confesiones del cubo… Y sobre todo, quién nomina a quién.

Este tipo de decisiones le pegan siempre un giro de 180º al concurso, y bien lo sabían lo repescados Adara Molinero y Miguel Frigenti. Cuando tienen que decidir a quién les dan sus votos, muchos sorprenden por sus apuestas, aunque a otros no les haga falta nominar a puerta cerrada para pegar la puñalada. Aunque un gesto de Luis Rollán sí que podría haber sido determinante.

No lo fue a la hora de nominar, pues su decisión no afectó a la tabla final debido a que la principal damnificada ya contaba con suficientes puntos como para ser una de las tres nominadas. Sin embargo, Julen de la Guerra no vio nada bien su decisión, sobre todo después de haberle pedido expresamente lo contrario. El tuit en cuestión, que daba a entender toda la situación, es el siguiente:

Para Luis: has ido en contra de tus ideales estás confiando y defendiendo con tu silencio cosas que no han sido ni son justas te dije que me cuidarás a Sandra pero.. Prefieres cuidar al Grinch Pinochero

Te quiero Sandra ♠️🐬 — J U L E N (@julenoficial) December 12, 2021

Parece que antes de irse -Rollán fue al último que vio, puesto que la expulsión se la jugaba contra él-, le pidió que "cuidara a Sandra". Como cualquier espectador de la casa de los secretos que sabrá, Sandra Pica y Julen formalizaron su relación en plena emisión del reality, por lo que la marcha de éste podría dejarla parcialmente hundida y sin fuerzas de seguir.

Afortunadamente no fue así, aunque el primer golpe se lo llevó en las nominaciones: Luis Rollán decidía votar a Sandra Pica con 2 puntos. Algo que Julen consideró romper su petición y, por ende, merecedora de un mensaje que podría desestabilizarle. Y de hecho, lo hizo.

Luis se ha quedado triste tras el tuit que le ha enviado Julen ¿Qué pensáis? #SecretNoche14 pic.twitter.com/1Z8b8g2kBL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 12, 2021

Rollán tuvo que ausentarse de la sala común por no poder contener las lágrimas, y es que, según explicó, Julen era un elemento de su concurso demasiado importante como para que ese mensaje le dejase de lo más confuso. No llegó a entender la situación, pero sí dejó claro que ese tuit no le hizo ningún bien: "No he entendido esto. Él sabe lo que es estar aquí y que mande un mensaje así, a mí me ha partido", contaba ante sus compañeros.

Aunque no llegó a romper su amistad con él, Sandra Pica pareció entender de qué iba todo el problema. "Sé lo que quiere a Luis y si lo dice, es por algo", sentenció su chica, dejando claro que podía intuir por qué venía todo ese malentendido. Ahora solo quedará esperar a ver si esa amistad de 100 días quedará opacada por esa dudosa decisión.