Jordi González se salta el protocolo en ‘Secret Story’ para consolar a la novia de Jesús de Gemeliers

Queda poco para llegar al final de Secret Story y los pocos concursantes que quedan en la casa empiezan a sentir el paso de los tres meses que llevan encerrados. Jesús Oviedo le contaba a Sandra Pica que lleva tres meses sin ver a su novia y que se le empieza a nublar su rostro.

Natalia pasó por la casa de Guadalix para dar una sorpresa a su chico y eso que cuando el gemelo entró en el programa, no atravesaban su mejor momento. Pero en este encierro, el cantante se ha dado cuenta de lo mucho que echa de menos a su chica y lo importante que es para él.

“Me he tirado cuatro años con mi novia. Era mi primera novia, mi primer amor. Ya no vuelve a ser lo de antes. Mi novia no tiene ningún defecto. Eso es amar”, le contaba a su compañera de concurso con su hermano delante.

"Entré enamorado de mi novia y ahora estoy más enamorado de ella, pero aquí me he hecho mil paranoias. Si habrá conocido a alguien, si se habrá cansado de mí. Ese era mi miedo, romper mi relación por culpa de alguien de fuera", seguía explicando sobre lo que ha sido vivir aislado y sin información de su chica.

“La madre de mis hijos”

En la casa ya están viviendo la Navidad y todo lo que conlleva estar en estas fechas. Entre otras cosas, son días de balance y Jesús tiene claro lo que le pide al 2022: “Yo quiero a mi pareja, que le den por culo a todo”.

Sandra le preguntaba si le merecía la pena vivir todo lo que ha vivido pese a que dentro de un año rompiera con su novia. “Para qué me voy a dar la oportunidad de conocer a otra persona si tengo todo lo que quiero”.

Jesús incluso se plantea irse a vivir con ella, parece que este tiempo de reflexión le ha dejado las cosas claras. "Necesitaba este tiempo para mí, para pensar porque yo lo que menos quiero y lo que menos he querido nunca es hacerle daño, es la persona más importante de mi vida, muy por encima de mis amigos", confesaba.

No dudó en afirmar que él, cuando la conoció con 18 años, tenía claro que si ella quería acabaría siendo la madre de sus hijos. “Yo no estoy loco, yo es que estoy enamorado”, le aseguraba a Sandra.

Llanto de emoción

Una vez terminado el vídeo, volvimos a ver a Natalia llorando en el plató como ya ha ocurrido en otras ocasiones. “Tanto habla Jesús de ti que te imaginaba tal cual eres. El chaval está todo el día hablando de ti”, le decía Julen de la Guerra.

Y es que muchos están convencidos de que la historia de Jesús y Natalia es para toda la vida. Ella asegura que a los 22 años te puedes enamorar de verdad. Un momento tan tierno que ha provocado que Jordi González se salte el protocolo y acabe fundido en un abrazo con Natalia que tenía las emociones a flor de piel.

Esto sí es una carpeta de esas en las que todo el mundo cree.