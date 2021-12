J Balvin se pone nostálgico recordando sus inicios con Bad Bunny: “No nos dio miedo si nos veían particulares”

No, no es el cumpleaños de Bad Bunny por mucho que J Balvin haya decidido felicitarle en las últimas horas. Su historia ha transcurrido en paralelo y les une un cariño y una misma forma de entender la escena.

“Benito, tú y yo hemos sido diferentes, pero a la vez, muy similares, no nos dio miedo si nos veían particulares, porque parece ser que, en ese momento, yo era el único raro jejejej hasta que llegaste y grabamos por primeras vez”, recuerda el colombiano que no duda en admitir que hubo un tiempo en el que sentirse raro no era tan agradable como ahora que es casi una reivindicación.

Balvin se ha puesto nostálgico para recordar aquellos inicios con su colega. “Recuerdo que grabamos y a las 5 horas, en la madrugada, estábamos en La Perla, en el video de Si tu novio te deja sola y bueno, el resto historia...”, compartía con todos en redes.

Y es que, este fin de semana, Balvin se ha pasado por Puerto Rico donde Bad Bunny ha ofrecido una serie de conciertos en su tierra donde no ha escatimado en recursos. Han vuelto a compartir escenario en una noche muy emotiva y eso le ha hecho reflexionar al colombiano sobre la relación que les une.

Repasando su historia

“Hasta un equipo montamos llamado Oasis y eso es lo que estamos viviendo, un oasis de bendiciones, porque, aunque lleguen las tormentas, el oasis siempre regresará. Felicidades, Benito, me enorgullece tu éxito, porque es nuestro éxito y el camino, ha valido la fucking pena. Jose”, terminaba escribiendo en redes Balvin que ha disfrutado del cariño que le han ofrecido a su amigo en casa.

Y es que una de las claves de esta escena urbana latina ha sido, sin duda, ese cariño y colaboración que se han prestado los unos a los otros.