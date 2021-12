No son pocas las veces que las novedades de Mercadona dejan sin palabras a los clientes habituales de sus supermercados. Desde productos de cuidado personal o de belleza – como la máscara de pestañas equiparable a las profesionales por poco más de 3 euros – hasta, por supuesto productos de alimentación con ejemplos como sus churros sin gluten, los ingredientes necesarios para crear tu kebab casero, sin olvidarnos del considerado mejor queso del mundo en 2021. Es justo en el terreno de la alimentación donde la cadena valenciana ha presentado una novedad que a los amantes del dulce les encantará y que tiene muchas papeletas para convertirse en el postre estrella de la Navidad.

Presta atención si te gusta el coulant (ese pequeño bizcocho de chocolate con chocolate fundido en su interior que suele servirse acompañado de vainilla) porque Mercadona ha presentado una nueva variedad de uno de sus caprichos más exitosos: el coulant de caramelo Hacendado. Un dulce que llega directamente desde las fábricas de Totaler Galana NV en Bélgica.

Al igual que la variedad de chocolate, su preparación sólo requiere sacarlos del la nevera e introducirlo en el microondas unos 20 segundos, hasta que funda su corazón de caramelo. También se puede preparar en el horno calentándolos a 200 grados durante unos 10 minutos. ¡Y listo!

Cada caja viene con dos unidades, su precio es de 2 euros por paquete y lo pueden encontrar en la sección de productos refrigerados. ¿Así quién no tiene postre para Navidad? Además, todo apunta a que el éxito está prácticamente asegurado (entre aquellos que no se empalaguen de forma fácil, claro), ya que, Mercadona asegura que lo que les ha impulsado a crear esta nueva modalidad de coulant de caramelo es que de la variedad original de chocolate se venden 4.500 unidades diarias en sus supermercados, ¡Casi nada! De momento ya hay quienes en las redes sociales están cruzando los dedos para que lleguen pronto los coulant de sabor chocolate blanco pero, de momento, hay que conformarse con el de chocolate y el de caramelo, así como con toda la gama de postres navideños que tienen en sus supermercados.

Críticas al coulant de caramelo de Mercadona

Eso sí, no todo iba a ser bonito cuando se habla de dulces y los seguidores del realfooding han alertado sobre la cantidad de azúcar de este producto: 40,4 gramos por cada 100 gramos del producto. Opiniones divididas entre los que consideran que “la vida son dos días” y que en “navidad no se hace dieta”, contra los enemigos de los ultraprocesados. Sea como sea, te recordamos que puedes echar un vistazo a nuestras conclusiones de si funcionan o no los chicles adelgazantes de Mercadona. Quizás, con estas novedades tan golosas, también consigan subir sus ventas de su “producto milagro”.