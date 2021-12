Laura Pausini, posible presentadora de Eurovisión 2022

Quedan muy pocos días para despedir 2021 y dar la bienvenida a un 2022 que supondrá el regreso del Festival de Eurovisión al país transalpino más de 30 años después de su última victoria. El triunfo de Manneskin con su pegadiza propuesta rock les valió el micrófono de ganadores además de convertir a Italia en sede de Eurovisión 2022. Y la radiotelevisión pública italiana quiere montar un show de renombre que podría estar presentado por Laura Pausini.

El nombre de una de las estrellas musicales más internacionales del país lleva sonando con fuerza en los últimos días sin que de momento exista ni confirmación ni desmentido al respecto. Es cierto que también están apareciendo los nombres de otras estrellas del cine y la televisión por lo que podríamos tener más de un presentador y más de una presentadora.

No es la primera vez que el nombre de Laura Pausini suena en torno al Festival de Eurovisión. Hay que recordar que la cantante italiana triunfó en el Festival de San Remo en la categoría de Nuevos Talentos, un evento que normalmente sirve para abrir las puertas de Eurovisión a los intérpretes.

De hecho, Eurovisión ya tentó a la solista italiana años atrás aunque no pudo compatibilizar su agenda con el festival al encontrarse en uno de sus tours: "Cuando yo gané, en Italia no era conocido Eurovisión y fue una lástima porque me hubiera encantado participar en aquel entonces. Hace algunos años me preguntaron para presentarlo, pero no pude porque estaba de gira" confesó a Bluper en su día.

El periódico italiano La Stampa ha sido el que ha publicado los rumores señalando que la Rai habría comenzado a negociar el papel de Laura Pausini como presentadora de Eurovisión 2022 que se celebrará en Turín. Parece que todavía tendremos que seguir esperando ya que en una entrevista con ANSA el director de la radiotelevisión pública italiana, Stefano Coletta, ha confirmado que el nombre de lxs anfitrionxs no se dará a conocer hasta que no finalice el Festival de San Remo 2022.

Estaremos muy pendientes de este show ya que además una cantante española podría convertirse en la representante italiana a Eurovisión. Ana Mena formará parte de los 22 artistas que componen el evento musical más importante de toda Italia: "¡No me lo creo! ¡Estoy soñando! Espero estar a la altura, porque creo que esta también es la manerade agradecer a todas las personas que me apoyan y me hacen sentir, incluso en Italia, como en casa".

Para entonces también conoceremos al representante español que saldrá de este listado. ¡Suerte a todos!