Maxi Iglesias, tras confirmar su nueva relación, reflexiona sobre la complejidad de las parejas

Hacía un tiempo que había rumores de una posible relación entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo. La cosa era delicada porque se conocieron en el rodaje de Mochileros y ella era una mujer casada. Poco después confirmaba en redes que su divorcio.

No habían querido hablar de su posible relación, pero unas fotos que publicó el actor se interpretaron como una confirmación de que son pareja. De ahí, que ahora que el chico de Valeria tiene nueva novia, cualquier reflexión que haga sobre el amor se analice con lupa. Y es lo que ha hecho en redes sociales.

“Quizá tiendo a idealizar ... Cuando estoy solo me gusta observar e imaginar que puede ser lo que une a esas personas, o que les ha hecho estar ahí y no en otro lugar y si están bien o atravesando un momento complicado. Guionizo en mi cabeza situaciones de donde vienen e incluso, si me atrevo, les pregunto a donde van o por qué están donde están”, empezaba contando por una costumbre que tiene fruto, quizás, de la deformación profesional.

“A veces patino lo más grande y otras, (suelen ser más😎) aciertan mi optimismo y curiosidad. Sin juzgar. Con respeto y sin pretender incomodar, o rebasar los límites de su intimidad”, seguía explicando.

El amor de pareja

Y la foto que acompaña a esta reflexión es la que ha querido compartir para lanzar una pregunta: “🎬 Vi a estas dos personas sentadas mirando el atardecer y me gustó la imagen. Sin más. Pero ahora viéndola… me ha hecho pensar; En la complejidad de las relaciones, en qué es lo ideal y qué lo real? Lo que la entrega puede si las cosas están mal, lo que las ganas tumban si un mal momento se ha hecho eternidad…”.

Y ahí no acaban sus pensamientos. Su interpretación de esta imagen daba para más. “Como diría el tío de spiderman en su escueto pero acertado consejo, esta vez combinado con básica espontaneidad: Una gran mujer conlleva una gran responsabilidad”, terminaba compartiendo.

¿Estaría pensando en la gran mujer que tiene ahora a su lado y la responsabilidad que eso conlleva? Su chica no tardaba en comentar sus palabras: “Y un gran hombre también…🫀tick tick..💥”.