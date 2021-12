El avance de la hoguera de Ga.la en ‘La isla de las tentaciones’ deja las cosas muy claras sobre su relación

En La isla de las tentaciones nada es lo que parece y lo hemos podido comprobar cada vez que una pareja se presenta como super enamorada y luego descubrimos que no iban nada bien las cosas entre ellos. Es lo que ha sucedido con Gal.la y Nico. Ella pidió una hoguera de confrontación y él decidió no presentarse.

Está claro que la relación entre estos dos tiene difícil solución y las cosas no hacen más que empeorar. En El debate de las tentaciones, el programa ha dado la posibilidad de ver un adelanto exclusivo de la hoguera de ella o de la de él. El público ha querido ver la de Gal.la.

“Creo que ya no me puedo llevar ninguna decepción más después de que Nico no acudiera a la hoguera de confrontación”, empezaba muy segura ella. Pero claro, ingenua de ella, siempre hay algo que no te esperas.

Las nuevas imágenes

“Tendrá cosas buenas Gal.la”, le decía Sandra Barneda a Nico sobre su novia. “Ahora mismo no te sé decirlas. Nuestra relación iba fatal en todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Voy a empezar con el tema ese de que me gusta bajar yo. No puedes decir que le gusta bajar ella, cuando no baja”, contestaba él.

“Si él considera que yo no bajo, será porque con él no me apetece”, era la rotunda respuesta de Gal.la que todavía tenía más cosas que escuchar del que era su chico al llegar a la isla.

“No me da nada de alegría, ella siempre se ha sentido por encima de mí y me trata como a un tonto”, escuchamos decir a Nico que sigue despotricando de su chica, o ex chica, que tal como están las cosas resulta raro seguir viéndoles como una pareja.

“Vamos a pensarlo, ha perdido dos años de su vida con una persona que no le da nada bueno. Tú mismo estás diciendo que eres tonto. No me hace falta decírtelo a mí”, decía seria, pero serena Gal.la.

Solo le quedaba algo por decir: “Que se atenga a las consecuencias”. Ya le habíamos oído decir que él no volvería a ver a su perra. Esta historia de las mascotas, se repite.

El próximo miércoles podremos ver las dos hogueras, porque hay más. Sandra tiene más imágenes para Gal.la, unas que le dejan con la boca abierta, aunque todavía no hemos visto cuáles. Claro, que nos las podemos imaginar.

¿Le devolverá la jugada ella como suelen hacer Álvaro y Rosario?