‘La Isla de las Tentaciones 4’ reveló el gran secreto de Sandra Férriz: Darío no volverá a ser el mismo

"Sandra Férriz tiene un secreto muy gordo y yo sé cuál es" fue la guinda con la que la última entrega de La Isla de las Tentaciones 4 cerró por todo lo alto. Sergio, uno de los tentadores quizá recordado por haber pasado por MYHYV, soltaba este bombazo que aseguraba cambiarlo todo de ahí en adelante. Y, ahora que han desvelado de qué se trata, no sería de extrañar que esto sucediese.

Era en el Debate de las Tentaciones donde Sandra Barneda anunciaba a bombo y platillo que allí se daría esta nueva información. A falta de emitir los avances exclusivos de las hogueras -el programa adelantó nada más y nada menos que cinco de ellos-, la presentadora invitó a plató al extentador para que contase lo que podía cambiar el rumbo del programa. Y de hecho, lo acabó haciendo.

Sergio entraba a su entrevista para desvelar que Sandra Férriz le había sido infiel a Darío, su novio, antes de entrar al programa. Algo que teniendo en cuenta el historial de la mayoría de relaciones del reality no tiene demasiado que aportar, aunque sí se convierte en algo a destacar si se tiene en cuenta que pasó solo dos semanas antes de que la pareja pusiese rumbo a su aventura televisiva en República Dominicana.

El secreto de Sandra Férriz está sobre la mesa 💣 ¡QUÉ FUERTE!



#TentaciónDBT5

El encuentro sexual fue con el mejor amigo del extentador, que confirmó que la participante pasó la noche en casa del chico en cuestión. Un desliz algo premeditado, sobre todo a sabiendas que el hombre con el que se acostó era el exnovio de Férriz, de quien ya ha hablado en la isla destacando sus infidelidades hacia ella.

Los colaboradores del programa trataron de contrastar la información en tiempo récord preguntando al testigo por pruebas, aunque él fue claro: no las tenía allí, pero las podía conseguir rápido. Sin embargo no hizo falta, pues una de las amigas de Sandra se encontraba allí para defenderla y no tuvo problema en admitir que sí que hubo cuernos. Por ende, la historia resultaba ser totalmente cierta.

Las ¿consecuencias? de Darío

A ojos del espectador y del propio extentador, Darío está muy enamorado y un bombazo como ese podría desestabilizar lo que le queda de programa… ¿O no? Lo cierto es que Sandra Barneda lo advirtió a capa y espada: hay que esperar a ver la siguiente entrega del programa para saber lo que pasa, sin teorizar demasiado al respecto.

.@SandraBarneda se está viniendo arriba y nosotros también 💥💥 La trama entre Sandra y Darío nos ha dejado con la boca abierta 😮



#TentaciónDBT5

"Aquí miente hasta el apuntador", quiso aclarar la periodista, confirmando que seguirán saliendo trapos sucios de la pareja. Parece que el encuentro de Férriz con su ex se produjo, por lo que será Darío el que dé la próxima sorpresa. De momento, Sandra ya dio la nota discordante contando en la villa lo genial que estaba con su chico dos semanas antes de entrar al reality, es decir, en el mismo intervalo en el que le puso los cuernos.

¿Tendrá Darío otros cuernos que confesar? ¿Conseguirán superar esto con una hoguera de confrontación? ¿Podrá su chico con la nueva información sumada a las nuevas imágenes que verá? Muchas preguntas, pocas respuestas y, de momento, una sola infidelidad.