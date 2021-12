Rosario cree que Suso podría hacerle lo mismo que Rubén le hizo a Fani en ‘La isla de las tentaciones’

Rosario ha demostrado ser una mujer libre, sin prejuicios, ni tabúes y muy activa sexualmente. Entró a La isla de las tentaciones con Álvaro, ese novio al que le había puesto los cuernos como venganza cada vez que él se los había puesto a ella. Habían entrado en un bucle del que querían salir, pero han demostrado que parece misión imposible.

El primero en ser infiel en la isla fue Álvaro que se dio su primero beso con Sabela. Ella, antes de ver esas imágenes, también cayó en la tentación con Suso, lo que demostró que están hechos el uno para el otro.

Pero Rosario es de probar y aunque Suso le atrae, tampoco le hace ascos a Simone, el último soltero en llegar a su villa. Aunque Suso no se lo tomó demasiado bien, ahí sigue pico y pala intentando convencer a Rosario de que él es su mejor opción.

La mejor hora del día

En El debate de las tentaciones hemos visto una conversación entre ellos en la que han empezado hablando de relaciones sexuales y ella ha terminado planteándole sus temores.

“Yo primero me pego una ducha, me pongo el pijama, me desmaquillo y estoy ya tranquila y ya te doy los besos que tú quieras”, explicaba sobre su modo de actuar. Lo que ha dejado claro es que, de buena mañana, es mejor dejarla sola.

“Yo follar por la mañana, lo odio”, decía claramente, “lo odio, lo odio, lo odio, no me gusta. A mí me gusta en la hora de la siesta, ahí me entran ganas, pero por la mañana, no”. Y Suso, quería despejar las dudas sobre si después del sexo había siesta o no. “Antes, y luego ya duermes la siesta como un bebé, super redondito y tranquilito”, le aclaraba ella.

Él, por su parte, dejaba claro que “a mí me gusta a todas horas. Yo tampoco me pongo a pensar si tengo ganas o no, tengo ganas y te busco”.

Después de esta charla ha llegado la pregunta clave. Rosario no ha dudado en ponerle en el compromiso de decir si se iría con ella en el caso de que ella le eligiera. En principio él no ha entendido la duda.

Los temores

Ella le ha recordado lo que pasó con Rubén y Fani. Hubo conexión entre ellos, ella se quedó pilladísima y cuando dijo que quería dejar la isla con él, Rubén la rechazó porque dijo que, si le había hecho a Christofer, se lo podía hacer a él también. Se quedó plantada y sin novio.

Ahora Rosario teme que a ella le pase algo parecido en su final. “Haz la prueba”, le retaba Suso a Rosario, “¿tú crees que te estoy engañando?”. Buena pregunta con respuesta incierta.

Veremos cómo acaba esta historia.