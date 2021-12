David Guetta rejuvenece el último hit mundial de la música electrónica del siglo XX

Uno de los últimos 'booms' del siglo XX en las pistas de baile de todo el mundo (y específicamente en las de Ibiza) ha cobrado vida de nuevo. Y lo ha hecho gracias a un nuevo remix de la mano de David Guetta, probablemente el dj más icónico del siglo XXI.

El productor, compositor y dj ha lanzado su propia versión extendida del temazo God is a DJ junto a Faithless, el dúo que lo popularizó en 1998. Han pasado 23 años desde ese momento y gracias a Ministry of Sound el francés lleva este clásico del género a toda una nueva generación de amantes de la música electrónica.

"God Is A DJ es un clásico absoluto, para todos los DJ y también para la cultura dance en general. Significa mucho para mí, no puedo decirte cuántas veces lo he tocado a lo largo de mi carrera. Estoy realmente orgulloso de poder trabajar con Faithless, que es un acto tan legendario que ha hecho tantos lanzamientos impactantes. Es genial poder darle un nuevo giro a un clásico como este y no puedo esperar a que todos lo escuchen. Espero que a todos les guste el remix tanto como a mí" ha explicado David Guetta.

La respuesta del público a este rejuvenecimiento de un clásico entre los clásicos no ha podido ser más positivo. Los toques de future trance, el techno y el trabajo del dj con los sintetizadores han conseguido un equilibrio perfecto que promete convertirse en una de las canciones más bailadas en las fiestas de fin de año. Armin Van Buuren, Morten y un sinfin de djs han aplaudido esta remezcla de este éxito.

Como decía al comienzo, God is a DJ se convirtió en uno de los himnos bandera del dúo británico. La canción, compuesta originalmente por Rollo Armstrong, Maxwell Fraser, Ayalah Deborah Bentovim y Jamie Catto fue el single más popular del disco Sunday 8PM de la formación. Mass destruction, We come 1 o Insomnia son algunos de los éxitos mundiales de Faithless.

Se trata de la primera colaboración entre dos de los nombres más relevantes de la industria de la música electrónica. La guinda a un año casi perfecto para David Guetta que ha conseguido alzarse como el DJ más popular del 2021 y la nominación a los premios Grammy 2022. De hecho el francés se encargó de mostrar las espectaculares cifras que deja su año en sus perfiles oficiales en las redes sociales.