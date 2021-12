Leo Rizzi: De su paso por ‘Veo cómo cantas’ a su casting con ‘Operación Triunfo’

Leo Rizzi es un joven veinteañero que ha encontrado su trampolín en TikTok donde su canción Amapolas ha logrado viralizarse. Está trabajando en lo que será su álbum debut y mientras llega, hemos intentado conocerle un poco mejor.

Nació en Ibiza, creció en Uruguay y ahora viven en Valencia y esa vida cosmpolita y viajera es la que se refleja en su música que tiene un componente reflexivo y nostálgico que, pese a que no casa con las últimas tendencias, tiene ya muchos adeptos que apuestan por el concepto y la música hecha con calidad y suena diferente.

Aunque canta en español, sus referentes son claramente anglosajones y de ahí que su música tenga ese aire internacional. Tiene unas letras que dicen algo, una imagen que apuesta por lo andrógino al más puro estilo Harry Styles y un físico que recuerda a grandes leyendas como Mick Jagger, Jim Morrison o Steve Tyler.

Concursante de talent show

Y seguro que te suena porque pasó por uno de esos talent shows televisivos que son tan buen escaparate de los nuevos artistas. Pasó por Veo cómo cantas. “Fue una experiencia de sentimientos encontrados porque, por una parte, era algo muy nuevo para mí, nunca había estado en platós… en principio me dijeron, ‘hay un programa y tal…’, eres un poco reticente a esto y dices ‘no sé si me apetece’ y luego dices, ‘bueno, va, me atrevo’”, recuerda sobre aquella experiencia.

“Me gustó mucho la sensación que se generaba porque era como que estaba la gente que no cantaba nada y luego estaba la gente que sí cantaba. Te sentías como realizado”, explica sobre lo que sintió mientras participaba en el programa.

Pero reconoce que no era lo suyo. “No era el formato en el que más me hubiera gustado participar, lo veía como muy de juego, que está guay, pero a veces, cuando intentas desarrollar un papel artístico, mola que sea en un plano más serio”, confiesa.

En el casting de Operación Triunfo

También intentó entrar en Operación Triunfo. Acompañó a su hermana, que en realidad es la que le inculcó este amor por la música, y una cosa llevó a otra. Acabó pasando varias fases.

“Me presenté una vez a Operación Triunfo cuando era pequeño, con mi hermana. Se presentó mi hermana, yo fui con ella y al final pasé, sin querer o queriendo, en plan, ‘vale, me meto ahí’, y llegué como a la tercera y me tuve que salir porque no lo tenía claro. Fue como ‘no, mejor no, lo dejamos así”. Pero sí, tuve esa experiencia”, admite. Podría haber sido uno de los concursantes de la edición de 2018.

No entró en la Academia, pero sí ha colaborado con una de las triunfitas, Eva B. “Fue super random todo porque me mandó un mensaje por Instagram, además, con un término como super de la calle. No de la calle, pero de rollo de ahora, ‘¿te montas?’. Fue darle al play y decir ‘bua, esto es como super fresco, super diferente y super rico’ y dije ‘es que esto me encanta, sí, sí que quiero’”, cuenta sobre cómo surgió la idea de hacer juntos Ya no hay nous.

En realidad, no le ha hecho falta pasar por OT, ha logrado encontrar otro escaparate en las redes sociales donde ha llamado la atención de mucha gente que tiene ganas de sus canciones.