Alba Carrillo se moja y da 5 nombres de compañeros de Mediaset a los que daría un saco de carbón

Alba Carrillo ha demostrado que no tiene filtro a la hora de hablar y que no hay nada, ni nadie, que logre callarla e impedirla que diga lo que piensa. Seguramente eso le habrá llevado a tener más de un problema, pero, ¿para qué va a cambiar a estas alturas?

Ha visitado a Nagore Robles en Sobreviviré donde ya están sumergidos de lleno en el espíritu navideño. De ahí que le hayan puesto a Alba un gorro de Mamá Noel y le hayan hecho pensar en regalos. Pero no para ella, sino para sus compañeros de Mediaset. Y no precisamente de los que se celebran sino de esos que nos recuerdan que no nos hemos portado bien.

Nagore le ha pedido cinco nombres de compañeros a los que este año les dejaría un saco de carbón. Y ella, que no es de cortarse ni medir sus palabras, se ha lanzado a la piscina.

Para las grandes sagas

“Un saco para los Flores, que se lo repartan”, ha empezado su lista. “Estos son complicados para repartirse las cosas”, aseguraba la presentadora que no ha dudado en entrar en el juego de mala de su invitada.

“Otro para Terelu y las Campos. Para las grandes sagas”, continuaba Alba que ha puesto en el ojo de mira a las grandes sagas. “Si se lo mezclas con porras, bien”, apuntaba Nagore muerta de la risa. Y los que vieron en reality familiar de las Campos la habrán entendido.

Para algún presentador

“Otro para Patiños”, anunciaba sobre su tercer saco de carbón. “Patiños, no me jodas que son más”, bromeaba su amiga. Y parece que la maldad entre ellas se contagia. “No, pero para que se suba al saco y llegue a la cámara”, añadía Alba haciendo referencia a la poca estatura de la periodista.

El siguiente le costó un poco, pero finalmente, encontró a quién dárselo: “Un saco también para Jorge, Jorge Javier, porque a veces también se merece un saco últimamente, tiene cosas así… ese saco pa’ ti”.

Y después de su controvertido reparto, tenía claro para quién iba a ser el último. “Y otro saco para los que mandan porque me van a echar”, decía entre risas consciente de lo que acababa de decir. Está claro que para ella no hay ningún intocable.

Parece que la Navidad empieza fuerte en Mediaset, y con mucho sentido del humor, de ese ácido.