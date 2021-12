Luis Rollán se rompe en ‘Secret Story’ al hablar de sus problemas de salud mental

Secret Story es uno de esos programas en los que se vive todo tipo de emociones, unas más profundas que otras. Bien lo saben los que se ofrecen a compartir su Línea de la vida. Luis Rollán lo ha hecho y Carlos Sobera quiso verla junto a él.

Su pilar fundamental ha sido su familia y lo recalcó en varias ocasiones. Nació en Sevilla, pero pronto se vino a Madrid donde comenzó su carrera. “Soy el locutor más joven de una cadena de radio. Presento a Alejandro Sanz en su primer disco. Con 20 años entrevisto a Cher. Empiezo en la tele de la mano de Miguel Bosé”, contó sobre sus inicios.

Pero quizás, uno de los puntos que más le han marcado fue darse cuenta de que le gustaban los chicos. Contó con el apoyo de los suyos, pero la no aceptación hizo que la ansiedad se convirtiera en una compañera de viaje que le hizo desarrollar muchas fobias. “Esto puede llegar a paralizar tu vida”, aseguraba.

También habló de lo importante que fue para él el nacimiento de su sobrino o de lo que ha supuesto aprender de gente más joven en esta experiencia de Secret Story. No puedo evitar romperse y derramar unas cuantas lágrimas. Se rehizo para hablar de Isabel Pantoja para la que solo tuvo buenas palabras y buenos deseos.

Una noche de mensajes profundos

Pero le duró poco, volvió a emocionarse cuando Sobera conectó con él. “Te lo juro por la salud de mi familia que, para mí, esto está siendo impresionante en mi vida, que yo ya tengo el premio por seguir aquí, que no me quiero ir, que no he tirado la toalla en ningún momento y que lo he vivido semana a semana, intensamente, sin plantearme nada más. Posiblemente, a lo mejor, tendría que haber pensado más en el concurso y ser más estratega”, decía con la voz quebrada.

Confesó que en otro momento de su vida hubiera sido imposible estar en un programa como este, en un espacio encerrado. “Eso demuestra que tienes mucha fuerza, que tienes capacidad de superación, que quieres intentar resolver tus problemas y tus limitaciones y que, puede que La casa de los secretos te ha ayudado a conseguirlo y este es un mensaje para mucha gente que tiene ese tipo de problemas o parecidos, para que sepan que se pueden conseguir cosas y superar dificultades. Estás siendo ejemplo para mucha gente”, decía Sobera.

Luis quiso remarcar que ahora se habla más de la salud mental tras la pandemia, pero que no siempre ha sido así. “Esto no se veía normal hace 15, 18 o 20 años. Decía que ibas al psicólogo y te miraban como si fueras un bicho raro, ‘este está colgado’, ‘a este qué le pasa’”, recordaba y pedía que, si alguien pasaba por algo así, no dudara en contarlo y verbalizarlo y quiso transmitir la idea de que, de todo se sale.

“Nos puede pasar a todos, cualquiera es susceptible de pasar por ese tipo de problemas y además de recurrir a uno mismo, a los amigos o a la familia, si hay que recurrir a una ayuda terapéutica hay que hacerlo, eso no tiene que sonrojarle a nadie”, expresaba el presentador.

Una noche de mensajes de superación y reivindicación.