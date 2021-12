Trucos de maquillaje para los que llevan gafas esta Navidad: Pedimos consejo a los especialistas

La Navidad ya está aquí y con ella, el aluvión de fiestas, encuentros y situaciones que nos llevan a arreglarnos más de lo que acostumbrarnos en nuestro día a día. Si hablamos del maquillaje de nuestra cara, los que llevan gafas graduadas se encuentran con algún que otro problemilla.

Pero para solventar cualquier obstáculo, hemos contado con la ayuda de los especialistas del centro de belleza Selvarrosa y la óptica GreyHoundersers, que nos han dejado algunos consejillos para lucir mejor que nadie con gafas incluidas.

“Esta Navidad las tendencias de maquillaje para los ojos continúan siendo los clásicos ahumados en tonos marrones y negros, muy marcados, pero también los colores llamativos como el fucsia, verde oscuro y burdeos”, asegura Lucero Borja, responsable de belleza de Selvarrosa.

“Si tienes gafas graduadas es importante tener en cuenta que los tonos satinados pueden producir destellos y verse algo exagerado el maquillaje, por lo que mejor no abusar de ellos”, añade.

Lo importante es saber que no hace falta prescindir de las gafas sino adaptarlas y sacarlas partido para que completen tu mejor look. “Esta Navidad nos adelantamos a las tendencias de 2022 ya que es una época de alegría y tiempo para innovar con lo que no nos atrevemos el resto del año. Veremos colores en las gafas graduadas más llamativos como el verde y otros más neutros en diferentes marrones o acabados en madera, para que se conviertan en el complemento perfecto de nuestros outfits”, comenta Bárbara Mendo, directora creativa de GreyHounders.

A ellos les hemos pedido algunos consejillos para tener en cuenta en estas fechas.

Delineado

Es fundamental tener en cuenta la forma de las gafas y el aumento o disminución que puede provocar los cristales en los ojos, ya que la graduación podría distorsionar el trazo del delineado. Si lleva mucho aumento, el trazo puede parecer excesivamente grueso. Por ello, lo mejor es realizar un trazo muy fino, al ras de las pestañas. Le dará profundidad a la mirada sin restarle delicadeza al rostro.

Tip: Para un evento de día bastará con un delineado en negro o marrón, según los gustos de cada una. Sin embargo, para eventos ‘más cañeros’ puedes arriesgar con un delineado de color o incluso flúor.

Sombras

Los cristales también pueden aumentar el color de las sombras, o distorsionarlos si llevan algún tipo de filtro especial.

Tip: Los maquilladores profesionales de Selvarrosa recomiendan usar sombras naturales o mates para que unidas a las gafas, no resulte demasiado intensas. Para por la noche, puedes aplicar algo más llamativo en tonos azules, morados o burdeos, tan de moda este invierno, pero siempre evitando que sean tonos satinados.

Máscara de pestañas

Puede que las pestañas rocen con las gafas y esta sensación es muy molesta. No queremos pasar todo el día frotándonos los ojos y arruinándonos el make up.

Tip: Usa un rizador de pestañas para curvarlas y evita aplicar demasiada máscara en las pestañas inferiores. Para eventos de día, bastará con aportar un poco de profundidad a la mirada. Sin embargo, para por la noche, podrás aplicar varias pasadas de máscara para que sea más intenso el resultado.

Lápiz de ojos

Algunas gafas crean una sensación de ojos más pequeños a través de los cristales. Para evitar este efecto nos podemos ayudar del maquillaje para que nuestros ojos parezcan más grandes.

Tip: Aplica un lápiz de ojo color nude en tu línea de agua, ya que ayuda a aumentar la mirada. Para por la noche, puedes arriesgar con unos pequeños puntitos de iluminador en el lagrimal.

Cejas

Normalmente, las cejas deben ajustarse a la forma de la montura. Por ejemplo, si tienes unas cejas poco pobladas puedes optar por unas gafas con montura metálica en la parte superior.

Por otro lado, las monturas cuadradas son perfectas para romper el equilibrio de la de cejas redondeadas o curvas y si tienes cejas cortas y juntas te quedarán genial las gafas de estilo aviador. Si, por el contrario, las tienes muy pobladas o redondeadas, las gafas curvas suavizarán el rostro.

Tip: Mantén unas cejas bien definidas y limpias de excesos para intensificar el look. Para ello, bastará con marcarlas en un tono adecuado si son algo despobladas y un fijador transparente de cejas.

Pintalabios

En Navidad todo vale. Deberás tener en cuenta los tonos del outfit para complementarlo. Al igual que el make up de los ojos, ya que lo ideal es que el resultado ser armónico.

Tip: Si llevas la sombra de un color más intenso, es preferible dejar los labios más naturales, aplicando un pintalabios nude. Si por el contrario la sombra es de un color más natural, puedes usar tonos de pintalabios más intensos, como un rojo pasión para Nochevieja, o un burdeos para una cena de empresa.