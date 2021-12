Nuria Roca comparte una foto de su casa que cumple con el sueño de muchas mujeres

Nuria Roca, además de una profesional televisiva que ha demostrado tener talento e inteligencia para conectar con una audiencia masiva, se ha convertido en toda una influencer cuyos pasos se analizan con lupa.

Más si tienen que ver con su vida privada. En más de una ocasión ha abierto las puertas de su casa para mostrarnos momentos de su cotidianeidad. Cosas del día al día con las que muchas podemos sentirnos identificadas o, en ocasiones, con las que podríamos soñar.

Ha pasado con una de sus últimas fotografías que, por cierto, la firma su hija Olivia. Recoge uno de esos momentos en casa, en esta ocasión, con una buena amiga, su estilista desde hace muchos años.

“…prácticamente desde que tengo uso de razón televisiva @msestelo me viste! …y cada vez que viene a casa me la deja de esta guisa! 😂😂😂 … y la cabeza, la cabeza me la deja como un bombo!🤪🤯🤣🤦🏻‍♀️ GRACIAS MAGDA SIEMPRE POR TODO! 💖👗👠🧤👛👖👒👚🧥❤️‍🔥”, escribía junto a la fotografía.

Y podemos verlas juntas en el salón completamente rodeadas de cajas y bolsas llenas de ropa y calzado esparcido por el suelo . Y no es que hayan hecho limpieza, sino que la estilista ha llevado a la presentadora nuevas propuestas para llenar su armario.

Muchas mujeres sueñan con tener ese personal shopper que te conoce, sabe lo que te sienta bien, y te llena la casa de propuestas que te evitan comerte la cabeza.

Un vestidor envidiado

Aunque lo que vemos en esta imagen es un caos de cosas por medio, nos hace pensar en cómo debe ser el vestidor de Nuria. Sin duda, un paraíso para muchas y hay quien puede atestiguarlo. “Y tu vestidor que es un Paraíso! Doy Fe 😍”, compartía La bien querida.

Y lo cierto es que Magda puede sentirse satisfecha porque los comentarios, en general, han alabado su trabajo.