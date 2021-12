Emotivo encuentro entre Julen y Sandra en ‘Secret Story’ que le deja escalofríos en el cuerpo a Jorge Javier

Cuando una pone la sonrisa tonta que vimos en Sandra Pica cuando le pusieron imágenes de su relación con Julen de la Guerra dentro de la casa de Secret Story, uno no puede más que pensar que está enamorada de verdad. Y si encima la vemos pegar el grito de alegría que dio cuando vio que su chico había ido a visitarla, se despeja cualquier duda que pudiera haber.

Después de dejar claro que todos fuera estaban bien y que la madre de Sandra le estaba sermoneando a Julen en charlas que estaban dando mucho de sí, él no pudo más que decirle: “Que te echo de menos”.

“Te quiero dar las gracias porque me he visto todo, lo que es todo. Cuando por ejemplo Isabel, Luis decían que si me iba yo te veían una persona incapaz de seguir aquí, yo pienso que, si te hubieras ido tú, el que no sigue aquí ni de coña, soy yo”, le decía a su chica.

Ella no paraba de repetir lo duro que está siendo estar ahí sin él. “Me quiero ir contigo ahora mismo”, le decía a su chico, dejando a un lado la posibilidad de llegar a la final.

Cuando aparecía Jorge Javier Vázquez en escena le reprochaban que, una vez más, no les dejaran tocarse y pusieran un cristal por medio. “Solo la puntita Jorge”, le pedía Julen en broma.

Declaración de amor

“Abrazarnos, darnos amor, viajar, conocer a toda su familia, que conozca a la mía, que ya se conocen entre ellas…”, enumeraba Julen cuando el presentador le preguntaban qué harían en su primera semana juntos.

Julen, que ya ha pasado unos días fuera de la casa, quiso confesarle a su chica algo de lo que se había dado cuenta en este tiempo: “Sandra, he encontrado la clave, tía, de nuestra relación. Para que los dos estemos bien lo único que tenemos que hacer es ser tú y ser yo. Y eso es muy bonito encontrarlo, Sandra, y te doy las gracias”. “Que te quiero un montón reina, te quiero”, acababa gritando a los cuatro vientos mientras la madre de Sandra se rompía en plató ante semejante declaración de amor.

Unas palabras tan bonitas que Jorge Javier reconoció que se le habían puesto escalofríos por el cuerpo y es que pocas dudas pueden quedar sobre la verdad que hay en esta relación.

En ese reencuentro no sabían todavía que Sandra se iba a convertir en la última expulsada.