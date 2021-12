Las palabras de Luca y Cristina, en ‘Secret Story’ sobre Gemeliers, hacen estallar a la madre de los hermanos

Lo de Luca Onestini y Cristina Porta con los Gemeliers parece que tiene difícil solución en Secret Story. Después de un tenso encuentro en la sala de la verdad donde hubo cruce de acusaciones, machista uno y homófobos, otros, su distancia es cada vez mayor.

“No necesito pelearme ni intentar quedar siempre por encima, me considero agua mansa, pero claro, en las aguas mansas también hay remolinos. Tampoco voy a dejar que me pise nadie, ¿sabes?, por muy grande que sea”, decía Dani esta semana.

Cristina Porta leía unas palabras que los gemelos habían escrito sobre ella y su chico en el informativo que han estado haciendo. “No me esperaba lo que he leído hoy”, le decía a su chico. “Habla el odio, la envidia y la maldad”, le explicaba su chico.

El italiano no entendía que en la fiesta india que les habían preparado, unos jóvenes de 20 años no supieran animarse. Y junto a su chica, entró en El Cubo para desahogarse. “Yo no me esfuerzo para estar con gente que no me gusta para nada”, admitía.

El traje a los gemelos

“Son más falsos que una moneda de tres euros. Nunca se mojan, nunca dicen nada. Se esconden en la cocina o dentro de la cama, porque esto resume el concurso de esta gente. No valen nada”, seguía diciendo Luca haciendo un buen traje a sus compañeros.

“Lo sabía, en cualquier momento podía explotar, como Adara”, le decía Jesús a su hermano. “La diferencia con Adara es que a ella se le veía venir”, añadía Dani.

“No sé dónde te has criado y quién te ha enseñado lo que es machismo, pero dista bastante de lo que es Luca”, defendía Cristina a su chico.

“El problema de Cristina es que Cristina está acojonada, para que no se vaya a enfadar Luca ni lo más mínimo, por nada. Pase lo que pase quiere estar con él. Porque yo le dije: ‘Mira Cristina, tú tienes 31 años, ningún tío te tiene que venir a ti a decir donde tú tienes que llorar por miedo a que te digan que eres una víctima’”, explicaba Jesús a su gemelo.

“¿Me hace ganas de vomitar? Sí. ¿Me da asco todo esto? Sí. ¿Tengo que malgastar mi tiempo con esta gentuza? No”, seguía diciendo el italiano mientras los hermanos se lamentaban de haber perdido el tiempo con él.

La madre estalla

Desde plató, la madre de Jesús y Dani tenía algo que decir: “De momento, Luca se ha pasado tres pueblos con los insultos, estoy indignadísima porque es el primero que, en italiano o en español, dice todos los improperios que le da la gana, porque dice todas las palabrotas. Mi hijo cuando dice ‘hijo de puta’ no se lo dice en plan ofensivo porque ahí en la casa se ha dicho y se dice, que a mí no me gusta, pero no es ofensivo. Y lo de maricón, es una palabra que utilizan en mi casa porque yo tengo un hijo maricón, o sea, homófobos no son”.

Una revelación que Jorge Javier Vázquez no dejó pasar por alto y logró saber que ese otro hijo tiene 31 años, está soltero y es guapísimo. “Pues no me va mal”, le decía a la madre de los gemelos.

Nueva guerra en la casa que nos dará un ganador la próxima semana. ¿Será Luca, Gemeliers, Luis o Cristina?