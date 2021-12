RTVE realizará una auditoría a 'Masterchef' en 2022

La polémica está en la calle y RTVE ha tomado nota de ella aunque alegando razones distintas a las que han movilizado a los telespectadores. Tras conocerse el fallecimiento de la icónica actriz Verónica Forqué el pasado lunes, han sido muchos quienes han puesto el foco en el reciente paso de la intérprete por Masterchef para tratar de encontrar una explicación a que la madrileña se quitase la vida.

Forqué ya había dado señales de que algo no estaba bien durante la grabación del programa la pasada primavera. De hecho, ella misma había anunciado su abandono unas semanas antes de que el formato llegase a su final por razones de salud. "Siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", sostuvo ella misma ante las cámaras de Shine Iberia. Pero no volvió hasta la gran final y solo para verla.

La actriz llevaba años sufriendo depresión y esto, aunque una gran parte del público no lo supo interpretar, le pasó factura en un concurso que cada vez es más duro. Y ahora, aunque fuentes oficiales de la televisión pública han asegurado a El País que los motivos no tienen nada que ver con lo sucedido a Verónica Forqué, el ente quiere analizar a fondo qué está pasando con el talent show de cocina que produce Shine Iberia y le harán una auditoría interna.

Así lo decidió ayer el Consejo de Administración de TVE, quienes en la reunión que tuvo lugar en la tarde del jueves en Prado Del Rery, acordaron la aprobación de un plan de Auditoría para 2022 en el que se incluye como objetivo un examen concienzudo del programa Masterchef.

Una auditoría motivada por una sanción de la CNMC

Concursantes de Masterchef. / Getty Images

Según recoge El País, el ente público quiere hacer "una radiografía del programa y de un formato que a veces fuerza las situaciones para obtener un punto más de audiencia y eso genera tensiones de guion y crea problemas a TVE". Se pretenden conocer al detalle los procesos de contratación que se llevan a cabo, los costes de las distintas versiones de Masterchef y el dispendio que supone cada uno de los capítulos que se graban.

Desde el ente público han asegurado que uno de los principales factores que han pesado a la hora de aprobar una auditoría interna es una multa de 219.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a RTVE por la emisión de publicidad encubierta en Masterchef.

Sin embargo, otras fuentes internas de RTVE consultadas por el periódico de Prisa aseguran que hay consejeros de la corporación que consideran necesario esclarecer si Masterchef pudo "haber bajado la guardia" así como conocer la relación que TVE tiene con la productora del programa. "Tenemos un compromiso como clientes de Shine Iberia y ellos, dentro de la industria, saben lo que están haciendo y las responsabilidades que deben adquirir con las personas que contratan", recoge el citado medio aludiendo a las mismas fuentes.

Además, estas últimas mantienen que la audiencia no puede ser el objetivo a perseguir por la televisión pública y tienen la sensación de que TVE ha podido "descuidar" su papel ante las señales que algunos concursantes tanto de la versión celebrity como en la de anónimos y niños han ido dando en el pasado.