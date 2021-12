Henry Cavill tiene claro qué pasaría si Superman se enfrentase a Geralt (The Witcher)

Cualquiera que conozca a Henry Cavill sabe que ha dado vida a dos personajes muy icónicos de la historia del cine y la pequeña pantalla. Superman y Geralt, el brujo de la serie The Witcher, han marcado a generaciones enteras. Ambos tienen algo en común, que es que quieren propagar el bien y hacer justicia aunque a veces la cosa se complique.

Pero, ¿qué ocurriría si, por algunas circunstancias, tuviesen que enfrentarse entre ellos? Ésta es una pregunta que ha respondido el propio Henry Cavill en un encuentro con medios españoles para presentar la segunda temporada de The Witcher.

Su respuesta es la siguiente: "En realidad esto nunca podría ser porque se trata de dos personajes que representan el bien. Es verdad que Superman tiene un poder increíble y Geralt no tanto. Pero vamos, si nos ponemos en el caso, Geralt, con una gran preparación, y Superman ayudándole un poco por su forma de ser... porque al final esto tiene que contar. Dándole un poco de oportunidad a Geralt, pues quizás habría algún tipo de batalla. Lo que más me gusta de Superman es que tiene una personalidad indulgente, buena, y los ideales que representa. Esto significaría que nunca llegarían a luchar y, en caso de hacerlo, nunca llegaría a matar a Geralt. Aunque es muy divertido imaginarlo, pues bueno, yo creo que Geralt no se parece en nada a Batman, que luchó contra Superman. No tiene en ningún caso un ego parecido".

Está claro que esta batalla formaría solo parte de nuestra imaginación, ya que es bastantep robable que nunca ocurra. Pero en caso de hacerlo, el actor que ha dado vida a estos personajes en las pantallas tiene claro lo que ocurriría: no habría batalla.

Henry Cavill se ha puesto en el papel de Superman desde 2013 tras su aparición en El hombre de acero. Desde entonces se ha convertido en un auténtico referente de este súperpoderoso héroe. De él se despidió en 2021 en la película Zack Snyder's Justice League. ¿Volveremos a verlo con capa algún día? Es todo un misterio.

Lo que está claro es que Henry está completamente centrado en su nueva etapa como Geralt. Este 17 de diciembre se ha estrenado la segunda temporada de The Witcher, por la que él se siente muy emocionado.