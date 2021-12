Sara Carbonero destila cariño y admiración hablando de Coque Malla, “un genio”

Sara Carbonero ama la música y, sobre todo, a los que la hacen. No hay más que escucharla hablar con ellos para darse cuenta de que disfruta y aprende y su programa en la radio le permite hacerlo. Uno de sus últimos invitados ha sido Coque Malla, uno de los veteranos de la escena española.

“Supongo que es imposible no despeinarse cuando tienes al lado a un genio. No hay manera. El que empezó la función a los 15 años y tuvo un momento de revelación en uno de los primeros ensayos de Los Ronaldos ‘cuando aquello no sonaba y estábamos frustrados y de repente empezó a sonar bien y pensé que podría dedicarme a ello’”, ha compartido en sus redes sociales.

Y es que la periodista ha querido compartir su experiencia al lado de Coque y se ha deshecho en elogios. “El coleccionista de muchos pétalos, sonrisas y desastres a lo largo de su carrera. El que tiene la sensación de haberse salvado en alguna ocasión de un gran peligro, de una tragedia y así lo plasmó en una de sus obras maestras, Me dejó marchar”, continuaba.

Describiendo a Coque Malla

Y esas palabras para situarle y describirle no acababan ahí. “El que más de una vez ha lanzado una moneda al aire y nunca la vio caer porque ‘soy impaciente y no dejo ni siquiera que caiga para ver qué ha pasado, sino que me voy antes’. El que ya no cree en la revolución, ni sueña todavía con cambiar las cosas, ya que es ‘bastante pesimista y considera que estamos muy jodidos’”, seguía extrayendo de la charla que habían mantenido y que refleja el sentir que tiene el cantante respecto a nuestra realidad.

“El que sabe que, aun así, Ya se van los monstruos, ya llegó la luna y que los niños te cambian la vida de arriba a abajo y de izquierda a derecha y la mejoran. El que, entre risas, visualiza su vida sin No puedo vivir sin ti con menos dinero en la cuenta del banco”, contaba sobre esas curiosidades que ha contado sobre sí mismo.

“El que sigue sin querer que se sepa lo que está escrito en esa Carta enterrada en el centro de la tierra. El que sabe que ‘este es el momento’ de volver a crear, a girar y a compartir con el público porque “lo importante es que al final del todo hay un escenario esperando”, añadía sobre sus objetivos en este tiempo de pandemia.

Nuevos proyectos

“El astronauta gigante que ha conseguido recopilar en un quíntuple disco su extensa biografía musical: ‘No sé si alguien va a ser capaz de escuchar las 5 horas de música que hay en esta caja, pero si alguien quiere entender todo lo que he hecho en mi carrera ahí está’", recogía Sara sobre el trabajo que presenta el cantante y que nos muestra lo que ha sido su carrera hasta ahora.

Y no ha querido olvidarse de lo que está por venir: “El que está listo para ‘desnudarse’ en su próximo proyecto que suena a confesión. Un show que recorrerá los teatros de 9 ciudades de nuestro país, a medio camino entre el espectáculo teatral y el concierto, en el que repasará su trayectoria vital y profesional a través de las canciones que han marcado su historia. Y de paso todas las nuestras. Su nombre es Coque Malla”.

¿Se puede hablar con más cariño y admiración?