Coque Malla, emocionado al descubrir que Pau Donés versionaba una de sus canciones

Han pasado 20 días desde que muchos quedamos conmocionados por la noticia del fallecimiento de Pau Donés. El cáncer que le acompañaba desde 2015 hacía presagiar que podía llegar este final, pero no estábamos preparados. Su espíritu vitalista y sus ganas de vivir, nos hacía imposible pensar en que llegaría el momento de decir adiós. Y en esta ocasión, de manera definitiva, no como cuando en 2019 él decidió comenzar el año con una despedida.

Tras aquello volvió y lo hizo con una canción y un disco que nos dejaban claro que la música era su gran vocación y que no había ‘cangrejo (como él llamaba al cáncer) que pudiera apagar su ilusión y sus ganas.

Ese 9 de junio se derramaron muchas lágrimas y se sucedieron los homenajes que, recordaban al cantante, sobre todo, a través de su música. Mikel Erentxun hizo una versión de Agua. Luz Casal recordaba su última conversación días antes de su muerte. Pablo Motos, también. Varios artistas se unían para grabar una versión de Grita… y así un sin parar de homenajes para un hombre que se ganó el cariño de todo el mundo con ese carácter tan afable que tenía.

Lo suyo era disfrutar de la vida y, sobre todo, de la música. Allá por 2012 se juntó con Álex Tenas, Micky Forteza-rey y Dani Baraldés, tres músicos veteranos de Barcelona para bajo el nombre de Flaco Donés y Los Superelegantes, versionar los éxitos del pop y el rock nacional de las décadas de los 80 y los 90. Y en su repertorio se incluía una canción de Coque Malla.

El cantante de Los Ronaldos no lo sabía y lo acaba de descubrir: “Un amigo me ha enviado esto y me he emocionado mucho. No tenía ni la más remota idea de que el gran Donés hacía una versión mía. Muy honrado. ¡Gracias Pau, allí donde estés!”.