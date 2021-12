Henry Cavill desvela quién le introdujo en el mundo de los videojuegos y le hizo amarlos para siempre

Henry Cavill está ocupando últimamente las portadas de todos los medios. Y es que este 17 de diciembre se ha estrenado la segunda temporada de The Witcher, la serie que protagoniza dando vida al brujo Geralt.

Gracias a este estreno, ha recorrido diversos puntos del mundo para presentarlo y hablar del proyecto. Lo que ha dejado claro es que, para dar vida a Geralt, se inspiró tanto en los libros como en los videojuegos. De hecho, asegura ser un auténtico amante de este universo.

En un encuentro con medios españoles, el actor ha recordado cómo fueron sus inicios en los videojuegos y quién fue el que le introdujo en este mundo. ¡No tiene desperdicio!

"No tengo ninguna duda de cómo entré en este mundo. Fue gracias a mi padre y tengo un gran recuerdo. Recuerdo suplicarle por mi primer ordenador y recuerdo hacer una cosa que fue un poco el precursor del online gaming, de los juegos online, que es que conectábamos varios ordenadores entre nosotros y te metías en el mundo de unos y de otros para jugar juntos. Recuerdo que me encantaba. Desde el principio creo que es una cosa que ayuda a que florezca tu imaginación", dice nuestro protagonista.

"Es una cosa que he disfrutado muchísimo y siempre que tengo tiempo libre, que cada vez tengo menos, por desgracia, trato de sacar todo el tiempo que puedo para meterme en estos mundos. No entiendo cómo lo hacen los desarrolladores, cómo tienen el talento de conseguir convertir un código en las imágenes y los mundos que al final vemos. Me parece que es absoluta magia. Como he dicho, me parece un privilegio tener la opción de entrar en esos mundos y disfrutarlos y tratar de expandir un poco más las barreras de nuestra imaginación", añade.

El mundo de los videojuegos es infinito y muy complejo, y eso a Henry le fascina. Al menos es lo que ha demostrado con sus palabras. De hecho, a través de ellos ha podido conocer a uno de los personajes que han marcado su trayectoria (y no, no hablamos de Superman). Sus inicios con la historia de The Witcher fueron a través de los videojuegos. "La verdad es que me impresionó mucho la riqueza de ese mundo, cómo estaba lleno de matices y cómo habían creado ese mundo tan increíble y maravilloso que era obra de Sapkowski", asegura.

¡Que vivan los videojuegos!