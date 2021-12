Melendi presenta libro: “A veces observo mis pensamientos y digo, ‘¡qué cretino soy!’”

Melendi, además de cantante, ahora es escritor. Bueno, o algo parecido, por lo menos es autor de un libro: WhatsApp con mi gurú. Y no lo ha creado solo sino con Sergi Torres, un coach que tiende a la deconstrucción para que nos planteemos toda nuestra realidad y nos demos cuenta de las que cosas que hacemos por inercia o que nos creemos sin preguntar, porque las damos por sentado, van construyendo nuestra vida de manera inconsciente. Él pretende que seamos conscientes y que conozcamos otra realidad.

Melendi llevaba años dando vueltas a la idea de transcribir las conversaciones de whatsApp con su terapeuta. Era una idea que le hubiera gustado hacer con Joaquina Fernández, una mujer que le ayudó en su transformación, pero que tras su muerte le propuso la idea a Sergi Torres.

Tanto el cantante como su mujer le seguían e iban de incógnito a sus charlas, hasta que un día les pillaron y, desde entonces, se han convertido en buenos amigos que charlan por la aplicación de temas que, al final, nos tocan a todos.

“Me gustó su interés por descubrirse, eso me fascina, cuando alguien quiere descubrirse, yo me uno rápidamente”, asegura Sergi. Y optaron por transcribir sus conversaciones en formato WhatsApp para acercarse a la rutina con el móvil de mucha gente. Claro que las conversaciones banales que solemos tener en este medio, ahora se vuelven un poco más profundas.

Pero que nadie vea en eso un sinónimo de algo pesado y sesudo porque es todo lo contrario, el formato WhatsApp y la confianza de una charla coloquial hacen que el contenido llegue de otra manera.

El papel de Melendi

“Toda la teoría que está rodeando este mundo espiritual, hierbas, llámalo exactamente como te dé la gana porque hay muchos tópicos, parece que es solo para un determinado tipo de persona y que es muy complicado llegar a ciertas cosas, pero es una teoría para que, al final, vivas la experiencia y dejes la teoría. Sergi lo explica muy bien y el valor que tengo yo en el libro es hacer llegar a la gente joven que me sigue que está empezando a cuestionarse y conocerse, y a darse cuenta de que no todo lo que piensa es así, a que conozca a Sergi”, explicaba el cantante en la presentación del libro.

Sergi suena a gurú cuando habla, aunque a él no le guste esa palabra. Melendi, se pone en otro lugar. “De vez en cuando me pongo en el lugar de Sergi en pequeños momentos y sí que es verdad que observo mis pensamientos y digo ‘¡joder, qué cretino soy!’. Pero realmente el día a día nos aboca a vivir ese personaje, contarnos las mismas mentiras y creérnoslas”, asegura.

Embajadores del despertar de conciencias en los jóvenes

Melendi reconoce que los miedos le hacían comportarse de determinada manera e inventarse determinadas cosas, pero que cuando empezó a escucharse a sí mismo, empezó a empatizar con los demás, entenderlos y comunicarse con ellos. “Si yo no conecto conmigo mismo, no puedo ser honesto”, asegura Sergi.

El asturiano conectó consigo mismo, con su interior y eso es lo que le gustaría que se enseñara en las escuelas, aunque es bastante escéptico respecto a poder conseguirlo. “Me encantaría que todos los jóvenes no tuvieran que darse todos los ostiazos que yo me di y todas las leches que yo me di repitiendo siempre los mismos comportamientos cuando son cosas que tenemos que resolver escuchándonos”, asegura.

Él no se siente gurú y prefiere dejarle ese papel a Sergi, aunque muchos reconocen que puede convertirse en un nuevo embajador de esta búsqueda de conciencia. Su compañero de aventura es el primero en pensarlo. “Lo he visto en acción. Tuvimos una charla los dos en un centro penitenciario con jóvenes y es una pasada cuando empieza a hablar y expone su transformación y cómo ha vivido el mundo de su sombra, y todos escuchado atentamente y me cuentan que hoy en día esos chicos se acuerdan de sus palabras y las usan como referencia”, comparte Sergi.

Un proceso divertido

Reconocen que se han divertido mucho haciendo el libro. “Se ha quitado muy poco de las conversaciones, pero hay algunas burradillas que hemos eliminado. Yo soy muy bruto coloquialmente. Cuando estoy en confianza soy realmente vehemente y muy bestia, y hay cosas que las hemos suavizado un poco”, reconoce Melendi.

Pero si tuvieran que quedar con el momento más divertido es el del termómetro, “ese es la polla, macho, pero ese lo dejamos tal cual. Yo soy un gran hipocondríaco, aun así, sigue teniendo mis creencias, sigo creyendo que soy hipocondríaco y me pongo cinco veces al día el termómetro cuando creo que tengo algo. El miedo es el carcelero invisible, para mí es el capítulo que define el libro, con ese me desarmó”.

Implicando a sus hijos

El libro va dando paso a otras personas que se suman a sus conversaciones. Una sexóloga, una activista feminista o Arnau y Carlota, sus hijos. La madurez que han demostrado tener pese a su edad, les convierte en claros sucesores de lo que podría ser una saga de libros.

“Están tan abiertos”, asegura Melendi sobre el tipo de conversaciones que podrían tener en un futuro libro con ellos. “Hay una frase tuya cuando hablamos de Greta (Thunberg) que a mí se me quedó grabada y es que los jóvenes no tienen voz en esta sociedad y la gente joven tiene que tener voz en esta sociedad”, admite.

“Tenemos esa tendencia a que ellos se incorporen a la sociedad cuando ellos son grandes transformadores de la sociedad. Están muy abiertos y siento tristeza cuando veo a un joven pasarlo mal por luchar para incorporarse a una sociedad que no le está incluyendo y tiene que perder su inocencia, su parte genuina, su esencia para llegar a ser alguien en un sistema”, añade Sergi.

Melendi asegura que su hija Carlota, de 16 años, ha leído el libro y el capítulo del género es uno de los que más le ha llamado la atención.

Conociendo a Melendi

En este proceso han aprendido el uno del otro y se han conocido mejor. “Me parece tremendamente inocente y sensible él, detrás de su persona, como todos. Pero tiene una especial inocencia que en nuestras conversaciones la estoy usando todo el tiempo”, comparte Sergi sobre lo que ha visto en el cantante.

“Yo le conocía como artista y aunque no era fan de su música, le conocía porque me llamaba la atención y no sabía por qué. Cuando le veía en algunas noticias había algo que me llamaba la atención de él”, explica sobre su relación antes del libro.

Una gira especial

Habrá gira con charla y música para presentar “va a molar mucho porque va a ser muy sincera, muy de verdad, de hablar de cosas que no tenemos la oportunidad de hablar normalmente, que son cosas que tenemos dentro y hace mucho daño para no compartirlas con nadie. Ahí va a estar Sergio para compartir y yo para contar algún chiste”.

Se van a enfrentar a este proyecto sin expectativas, se van a centrar en sentir y disfrutar. De momento, Melendi se ha propuesto el objetivo de hacer cantar a Sergi en la gira.

En esa gira invitarán a la gente a despertar y para eso es importante tener a alguien al lado que te guíe. Estamos en tiempos en los que la salud mental es tendencia, pero queda mucho por hacer. “En la sociedad que vivimos, con la educación que nos han dado, o tienes una persona que te guie, o la suerte de que en tu vida aparezcan personas como Joaquina o Sergi”, explica Melendi.

“Es fundamental tener a una persona que te ayude a entenderte. Es fundamental que alguien que se sienta mal y no sepa por qué busque una persona que le ayude. Llegó un momento de mi vida en el que yo pensaba que estaba realmente pirado. Y es cuando empiezas a desgranar ciertas cosas y verte, todo se alivia una barbaridad, para mí es fundamental”, añade.