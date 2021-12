Juan del Val, Carmen Mola o Carme Chaparro nos recomiendan libros para esta Navidad según nuestro carácter

Seguro que muchos os estáis rompiendo la cabeza pensando en el mejor regalo para esta Navidad. Si preguntásemos a Juan del Val, Carmen Mola, Carme Chaparro, María Oruña o Paloma Sánchez-Garnica seguro que os dirán que un libro es una de las mejores opciones. Regalar historias para disfrutar y evadirse del día a día siempre es una buena idea.

Todos ellos y algún autor más, se reunieron en La casa de libro para convertirse en libreros por un día y recomendar lecturas a la clientela. Nosotros quisimos preguntarles según el carácter del supuesto comprado.

Así, tenemos títulos para los románticos, los aventureros, los amantes del misterio o los que no están muy acostumbrados a coger un libro en sus manos. Hay propuestas para todos ellos.

Recomendación para un romántico

Juan del Val: “Delparaíso no es una novela romántica, pero si es romántica también le puede gustar. Si quiere pasar un buen rato con una novela muy coral con muchos personajes, y al final es una historia de personajes a pesar de que hay un robo, un suicidio y un asesinato. Son ingredientes que le pueden interesar”.

Recomendación para un lector poco habitual

Carme Chaparro: “Eso es muy difícil porque hay que saber qué le gusta a esa persona y cómo puedes introducirlo en la literatura y cada lector es un mundo y cada lector hace del libro una experiencia personal. Le diría que el de Millás y Arsuaga, La vida contada por un sapiens a un neardenthal, porque es una conversación entre dos personas muy sabias y porque nos enseña muchas cosas de la vida y muchas curiosidades. A mí es un libro que me fascinó porque los dos son personajes fascinantes”.

Paloma Sánchez Garnica: “Cualquiera de la de mis compañeros. Desde el de María Oruña, cualquiera de los suyos, por supuesto, María Dueñas, mis Carmen Mola. La bestia, que es espectacular. Hay muchos libros para acercarse a la lectura. Cualquiera de Lorenzo Silva, cualquiera de mis compañeros sería un buen arranque para el que no sea muy lector. O el de Carme Chaparro, hay muy buenas historias en esos libros”.

Antonio Mercero (Carmen Mola): “Tiene que ser un libro que no sea muy extenso que si no se atraganta. Tipo Seda de Baricco, que son cortos y muy cautivadores. Intentar evitar los super sesudos porque a lo mejor ahí tropiezan, por mucho que me gusta a mí”.

Agustín Martínez (Carmen Mola): “Depende de la edad, si es público adolescente, yo he recomendado mucho El guardián entre el centeno porque creo que la gente conecta mucho y que los chavales que lo han leído, lo disfrutan”.

María Oruña: “Depende de su edad y también depende de su idiosincrasia, de dónde venga, de su cultura y todo. Si es infantil o juvenil, siempre recomiendo cómics y, a partir de ahí, hacia arriba. En España tenemos autores tan fantásticos y maravillosos, Manel Loureiro, Espido Freire, Mikel Santiago… creo que tenemos mucho donde escoger, pero defiendo mucho la idea de que el lector no se deje tanto direccionar, que sea el propio lector el que busca porque la lectura empieza en la búsqueda. Está bien que tengas algún consejo de vez en cuando, pero defiendo eso de ten tu propia iniciativa y busca tu historia”.

Recomendación para un amante de lo audiovisual

Agustín Martínez (Carmen Mola): “Carmen Mola, es muy visual. Nuestras novelas es muy fácil imaginarlas, tienen mucho de ese componente audiovisual en la lectura, es fácil verlas como una película o como una serie, quizás porque venimos un poco de ese mundo. También porque hay una estructura narrativa por debajo que conecta mucho con la de las series. A alguien que le gusten las series y este tipo de estructuras que siempre van sorprendiendo con giros, esta novela le va a gustar”.

Recomendación para alguien a quien le guste la historia

Jorge Díaz (Carmen Mola): “Una mía que se llamaba Cartas a palacio, porque es muy entretenida. Es una novela sobre la primera guerra mundial en España, un país que no entró en la guerra. Aunque no quiero recomendar el mío, aunque yo disfruté mucho con uno, cuando era un chaval, que se llamaba La judía de Toledo (Lion Feutchwanger) que era divertidísimo. Paloma (Sánchez Garnica) escribe libros de historia reciente que están muy bien”.

Recomendación para un aventurero

Paloma Sánchez Garnica: “La bestia es un libro de aventuras muy intenso. Tiene una historia muy bien ubicada en un Madrid de 1834, está muy bien descrito el espacio, por lo tanto, va a caminar por esas calles de ese Madrid tan diferente del que vivimos ahora. Con unos personajes que evolucionan y ese punto de Indiana Jones que vas corriendo detrás del personaje principal y con la respiración contenida con lo que pasa en cada página hasta el final. Eso merece ser leído”.

Recomendación para un amante del misterio

María Oruña: “Tenemos tantas buenas historias. De Blue Jeans, El campamento, que lo acaba de sacar. No lo he leído todavía, pero me estuvo contando y ese lo escogería sólo por la sinopsis. De novela negra no hay pérdida, nunca quedas mal si recomiendas a Pierre Lemaitre con Alex, aunque estés entrenadísimo dices, ‘madre mía, este hombre’. Todo el rato te está dando como sobresaltos y dices, ‘esto no me lo esperaba’. Casi siempre, siendo escritora, dices ‘ahora me vas a ir por aquí, me vas a hacer este giro, el ritmo de este diálogo lo tienes así por esto y lo otro’, diseccionas. Y va, y resulta que no. No ya se trata de inicio, nudo y desenlace, que sea ingenioso, sino de las otras capas que hay bajo esa novela que dices. ‘caray, lo que está contando’”.

Recomendación para un amante de los thrillers

Carme Chaparro: “Queda mal, pero le diría que el mío, No decepciones a tu padre, porque para mí es el mejor de la trilogía de Ana Arén y estoy muy orgullosa, está mal que lo diga, pero cuando uno está contento con su trabajo, hay que decirlo. También el de María Oruña que ha escrito una novela fantástica que es Lo que la marea esconde, además, yo la adoro. Cualquiera de los dos y si son los dos, vais a triunfar en el árbol de Navidad”.