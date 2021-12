Carme Chaparro no descarta seguir escribiendo para niños: “Cuando veo que soy capaz luego voy a por todas”

No soy un monstruo supuso el debut de Carme Chaparro como escritora. Acostumbrada a verla en los informativos de televisión, descubrimos otra de sus facetas, la de gran creadora de historias de misterio.

Fue llegar a este mundo y triunfar porque con esa primera novela consiguió el Premio Primavera de Novela. Un reconocimiento que convirtió la novela en trilogía. No decepciones a tu padre es la tercera entrega de la historia de Ana Arán.

Y parece que le ha cogido el gusto a escribir y ha ampliado su público. Para esta Navidad ha lanzado, ¿Conoces a mi lágrima?, un cuento para niños. “Estoy muy contenta porque nunca me había atrevido con libros para niños. Es un libro para niños de hasta diez años sobre las emociones de los niños y cómo gestionarlas”, nos explicaba en La casa de libro donde se convirtió en librera por un día con algunos de sus compañeros autores.

Se ha lanzado a escribir para los más peques de la casa y eso le ha llevado a vivir experiencias nuevas que le han hecho pasar muchos nervios. “Fui a presentarlo, que yo estaba histérica, a un grupo de niños de Aldeas Infantiles, además se lo fui a leer, y yo decía, ‘madre mía, me van a tirar tomates’, pero les encantó y estoy muy contenta con las críticas que está recibiendo”, relata.

“Son muy exigentes y les está gustando mucho, ¿qué más puede pedir?”, asegura sobre sus nuevos lectores. Ahora queda saber si este cuento es algo puntual o tiene intención de seguir por ese camino.

¿Nuevas entregas?

“Nunca me había planteado escribir para niños, pero me lo pidieron, como ayuda, en Aldeas Infantiles, yo les he cedido todos los derechos y dije, ‘¿cómo no voy a ayudarles?’ con la situación en la que están en la pandemia, necesitan mucha ayuda, mucho dinero. De momento salió y está ahí y cuando se me ocurra otra historia, ¿quién dice que no? Ya he visto que soy capaz y cuando veo que soy capaz, luego voy a por todas”, anuncia dejando la puerta abierta a nuevas entregas para los más pequeños de la casa.

La periodista y escritora tiene dos hijas, Emma y Laia, aunque parece que no le han ayudado mucho a su madre para escribir su cuento. “La escribí y luego se la leí a mis hijas, se me ocurrió y la puse en marcha”, explica, dejando claro que no les pidió ayuda, “no porque me da mucha vergüenza, quita, no, no, no, no”.