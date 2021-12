Jordi González pierde los nervios en plató de ‘Secret Story: Cuenta atrás’ y amenaza con expulsión

Si hablamos del machista de la primera edición de Secret Story, muchos pensarán en Luca Onestini. Dentro de la casa le han acusado de serlo los Gemeliers, pero fuera de la casa son muchos más los que lo piensan y como era de esperar, eso a su hermano Gianmarco no le gusta un pelo.

Se ha convertido en un tema recurrente ahora que estamos a la puerta de la final y hay que sacar todas las armas para hacer que la audiencia se incline a un lado u otro.

“Creo que Luca se va a llevar una gran sorpresa cuando salga de la casa y vea que, si la gente le ha llamado machista, la principal culpable es Cristina porque la semana en la que estuvo enfrentada Cristina con Luca y en la que tuvieron problemas continuamente, era Cristina la que, durante toda la semana en la casa, iba al Cubo a llorar y decía ‘no quiero llorar porque Luca se enfada’, ‘no quiero que me vean llorar porque Luca se cabrea’. Quien tenga la culpa de que tenga esa imagen no es Jesús sino Cristina”, explicaba Miguel Frigenti en plató.

Gianmarco estalla

Y claro, con Gianmarco al lado, era lógico que saliera en defensa de su hermano. “Aquí se están tocando temas muy importantes que hay que pensar muy bien las palabras. Estamos en un programa público y hay que saber qué palabras se usan y qué palabras no se usan. Aquí no hay nadie que sea machista, ni mi hermano, ni yo, ni ninguna persona que está aquí sentada porque si no, no estaría aquí ni él estaría allí. Así que, dejamos ya de decir tonterías”.

Su enfado iba creciendo a medida que iba avanzando la conversación. “Aquí lo que han hecho los Gemeliers es tremendamente sucio porque no todo vale para llegar a una final. Y no se pueden usar determinados términos contra una persona. Y si os queréis poner los cinco en contra de mí, lo podéis hacer, pero sois todos unos cobardes”, acaba diciendo a la mayoría de los colaboradores que le acompañaban esa noche.

Entre ellas estaba Alba Carrillo que no dudó en dar su punto de vista: “Yo solo quiero recordar un día en el que este señor mandó a mi madre a fregar, si eso no es machista que baje Dios y lo vea”. Y en ese momento es cuando ha empezado la gran discusión en la que resultaba difícil entender a unos y otros porque el nivel de decibelios había subido considerablemente.

El gran enfado de Jordi

Jordi González ha intentado parar la discusión, pero nadie le hacía caso. Finalmente ha tenido que gritar varias veces ‘por favor’ para lograr silencio en el plató. Ha durado solo unos segundos porque pronto han vuelto a la discusión.

“A ver, que estoy a nada de pedir la expulsión de esta gente de plató que no respeta nada ni a nadie”, terminaba diciendo un Jordi completamente enfadado. Los aplausos del público son los que finalmente han logrado parar la gran discusión.

Se nota que estamos a las puertas de la final y que la tensión se corta con un cuchillo. Veremos finalmente, este jueves, por quién se decanta el público.