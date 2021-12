Cristina Porta explica en ‘Secret Story: Cuenta atrás’ qué tiene en común con Steisy

Estamos a unos días de llegar a la gran final de Secret Story que tendrá lugar el próximo jueves y eso se nota en la tensión que se vive en la casa entre los últimos concursantes que quedan. Uno de ellos se caerá de ese momento este mismo martes, a dos días de proclamarse el ganador.

Y esta tensión pasa factura entre unos concursantes que se muestran nerviosos, con ganas de salir ya de la casa y de recuperar sus vidas en el exterior. Aunque, de momento, toca hacer campaña y contestar preguntas comprometidas.

En Cuenta atrás, se han sometido a una rueda de prensa donde les tocaba responder preguntas de los colaboradores. Cristina Porta se ha sabido defender a la perfección. Primero le ha tocado una pregunta fácil de Steisy.

“¿Cómo te sientes después de ventilarte, uno por uno, a todos los que te han ido nominando?”, leía Jordi González que era el encargado de trasladar todas las preguntas.

En común con Steisy

“He visto que Steisy les preguntaba a los gemelos y ahora con esta pregunta, no sé, si Steisy me está defendiendo o no, me gustaría, porque yo siento que tenemos algo en común y es que las dos somos muy naturales, muy reales”, confesaba la periodista que parece estar encantada con tener una defensora como ella.

“A lo mejor me está criticando, que no lo sé, pero yo digo que yo he sido como soy desde la primera semana y me han podido expulsar en muchas ocasiones y no lo han hecho. No siento que me he ventilado a mucha gente, siento que la gente tiene que estar donde tiene que estar”, respondía a la pregunta que le había hecho.

Quedaba una segunda pregunta, algo menos amable que la primera y llegaba de Alba Carrillo, hija de Lucía Pariente que no ha tenido muy buen feeling con Cristina cuando han sido compañeras de casa: “¿Qué es lo peor que has hecho en este concurso? ¿Puedes hacer autocrítica, pero sin demagogia, por favor? Gracias. #gemelosganadores”.

Haciendo autocrítica

“Lo peor que he hecho en este concurso es confiar ciegamente en personas, ser demasiado inocente en ocasiones, sobre todo al principio. Lo peor que he hecho en este concurso, también, es ser demasiado impulsiva en discusiones cuando merecía la pena callarse y no darle más bombo a gente que no merecía la pena y lo peor que he hecho en este concurso es discutir con Luca porque es lo que más me ha afectado, aun así, le conozco más, pero seguramente eso, ser impulsiva, aunque soy así fuera, así que, lo peor que he hecho en el concurso también lo hago fuera”, contestaba ella sin ninguna duda.

Y era entonces cuando se daba cuenta de que su respuesta había gustado por el gran aplauso que escuchó desde plató. Muchos apuestan por ella como la gran ganadora de la edición. El jueves podremos comprobarlo.