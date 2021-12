Una actriz de 'Sexo en Nueva York' pudo haber sido Mónica de 'Friends'

Sexo en Nueva York vuelve a estar más que nunca de plena actualidad gracias a And just like that… el reboot que presenta el retorno de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus inseparables amigas por la Gran Manzana 20 años después del fin de la original, con la sonada ausencia de Kim Cattrall (Samantha, en la ficción).

En medio de un panorama repleto de rumores en cuento a la nueva serias, así como de todo tipo de comentarios sobre cómo han cambiado físicamente las protagonistas que no han gustado nada a las actrices, aún hay algunas incógnitas en torno a las intérpretes. Concretamente, la última de ellas en desvelar un dato hasta ahora desconocido sobre su biografía ha sido Kristin Davis (Charlotte en la serie).

En el programa de televisión estadounidense The Late Show with James Corden Kristin Davis ha confesado que ella pudo haber sido la elegida para interpretar a la icónica Mónica Geller de Friends. Aunque ella se presentó a la audiciones, finalmente el papel fue interpretado por Courtney Cox.

“Fui una de las 8.000 chicas que se presentó para el papel. En aquel momento iba a la misma clase de yoga que Courtney, y solíamos salir después de clase, muchas éramos actrices pero sin trabajo o actrices que trabajaban como camareras", ha comenzado a explicar la protagonista de And just like that... "Un día Courtney vino y nos dijo si la acompañábamos a comprar un coche, nos contó que había grabado un episodio piloto y que tenía buenas sensaciones. Ese piloto resultó ser de Friends", ha desvelado Kristin Davis dejando sin palabras tanto a los fans de Sexo en Nueva York, como a los de Friends.

Una anécdota con la que se ha remontado a finales de los noventa y que podría haber cambiado su vida, aunque poco tiempo después llegó el personaje de Charlotte se cruzó con ella cambiando totalmente la trayectoria de su carrera. Y lo mismo ocurrió con Courtney Cox.

Kristin Davis hizo un cameo en 'Friends'

Por curiosidades de la vida (que da muchas vueltas), finalmente Kristin Davis también tuvo su oportunidad de salir en Friends, aunque fuera en forma de cameo y no como una de las chicas del grupo de amigos más famoso de la televisión.

En el año 2000, la actriz de Sexo en Nueva York interpretó a uno de los ligues más conocidos de Joey. Sobre todo porque al personaje de Matt Leblanc le costó mucho cortar con ella después de que se hiciera súper amiga de Rachel y Phoebe.