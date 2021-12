Frank Sinatra tendrá su serie biográfica en Netflix

Las figuras más grandes de la música cuentan con películas biográficas en las que conocemos a fondo su apasionante vida. La trayectoria de Freddie Mercury o la de Elton John ya las hemos visto, y otras como la de Madonna ya están en producción. El audiovisual se llena de las historias de los más grandes de la música, y ahora será la vida de Frank Sinatra la que veremos llegar en forma de serie de televisión.

Hace un tiempo que sabíamos de la noticia de esta producción, pero no encontraba ninguna cadena o plataforma para su distribución. Ahora se ha hecho público que será Netflix el servicio de streaming que ha conseguido los derechos de distribución de la serie, tal y como informa Deadline.

La vida de Frank Sinatra ha tenido capítulos de todo tipo: desde sus "comienzos como hijo de inmigrantes italianos en Nueva Jersey, una notable carrera musical y de actuación, un grupo famoso, el 'Rat Pack', presuntos vínculos con la mafia investigados por el FBI, así como una vida amorosa marcada por una serie de relaciones con algunas de las estrellas más importantes de Hollywood como Ava Gardner, Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe y Angie Dickinson.

Sin duda, la vida de este ídolo musical da para muchas temporadas, y gracias a esta serie podremos conocer de cerca a este músico, uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. En la producción se abordará su obra y vida, también en su rol como actor y productor.

Por el momento, no se sabe cuándo se estrenará y tampoco hay noticias sobre el actor que interpretará al legendario músico ni al resto del elenco. Lionsgate Television y Polygram Entertainment están detrás de la producción. Gracias a la intervención de este último estudio, propiedad de Universal Music Group, la serie contará con carta abierta para usar la música de Frank Sinatra.

Primera aparición pública de Frank Sinatra y Ava Gardner, en 1951. / Bettmann / Colaborador

La producción ejecutiva cuenta con un nombre clave que hará que la serie sea fiel a la historia, pues Tina Sinatra, hija de Frank, está encargada de esa parte. La dirección y escritura de la serie cuenta con Bill Condon como su showrunner, un creativo que ha ganado el Oscar a Mejor Guión Adaptado por Dioses y Monstruos.

Hace algún tiempo se produjeron conversaciones para el desarrollo de una película cuya dirección estaría a cargo del reconocido Martin Scorsese. Con esto apuntaban a una película, pero la situación no prosperó. El cineasta de 79 años no continuó con las negociaciones debido a una serie de restricciones que impuso la familia del cantante. "Si esperan que yo haga la película, no pueden callar ciertas cosas", señaló.