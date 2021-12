Beatriz Luengo emociona junto a Andrea Bocelli: “Piel de gallina”

Andrea Bocelli está de gira por Estados Unidos y este sábado hizo parada en Miami. Su concierto en ese estado tuvo una gran sorpresa, la aparición de Beatriz Luengo que no deja de sumar logros y experiencias únicas a su carrera.

El tenor italiano invitó a la española a cantar con ella Vivo por ella, el tema que en los 90 lanzó junto a Marta Sánchez. En esta ocasión fue ella la que unió su voz a la de Bocelli con una impresionante orquesta acompañándoles sobre el escenario.

“Maestro @andreabocelliofficial GRACIAS 💕”, alcanzaba a escribir en redes junto a algunas de las imágenes de ese momento tan especial para ella. “El talento y la superación hecho persona”, añadía.

Y claro, no faltaban los comentarios de amigos y compañeros que se alegran por todos sus éxitos, incluidos algunos de sus compañeros de Upa Dance que han confirmado que habrá nueva entrega de la serie.

Paula Echevarría: Brava Bea!!!!! Que bonito suena!!!! ❤️❤️

Lara Álvarez: Que locura Bea ❤️

Tamara Gorro: ❤️❤️❤️❤️❤️ bravo amiga!!!!!!!!!

Tania Llasera: Piel de gallina ❤️

Miguel Ángel Muñoz: Flipo contigo Luengo! Enhorabuena!!!!

Mónica Cruz: Que orgullo de amiga!!BRAVO!!!❤️

Marwan: Tremendo @beatrizluengo 👏👏👏👏👏👏

Madame de Rosa: Cada vez que veo una actuación tuya pienso que si pudiera la pondría en los informativos para que la viera todo el mundo….. eres absolutamente maravillosa cariño mío ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Blas Cantó: Ayyyyyyyy Hermoso desde los vídeos de mi Bella Zoe, la elección de la canción y hasta este momento. Te amo ❤️

Natalia: Que preciosidad 😍😍😍

Belén López: Grande bea!!!!qué belleza!🤍🤍🤍🤍🤍

María Aguado: Que momentazo ❤️❤️❤️❤️❤️ increíble Preciosa

María Toledo: Divaaaaaa eres la reina!!!!! Hermana!

Diana Navarro: 😍👏👏

Mala Rodríguez: Grandeeeeeee Beaaaaaaaaa🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Vanesa Romero: ❤️👏

Georgina Rodríguez: GranDiosa ❤️ Qué voz qué belleza qué todo ⭐️

Alejandro Sanz: 👏👏👏

Barei: ❤️❤️❤️

Omar Montes: 🔥🔥🔥

En la playlist de Obama

Sin duda, Beatriz Luengo puede cerrar este 2021 con un balance muy positivo. El año en el que nacía su pequeña Zoe. Año en el que trabajaba con Christina Aguilera. El año en el que se volvía a casar con Yotuel Romero en Las Vegas. Y el año en el que conseguía dos Grammy Latinos por Patria y vida.

Esta canción que se ha convertido en todo un himno por la libertad en Cuba, le ha dado muchas tristezas –por el encarcelamiento de los músicos cubanos que colaboraron en ella- y muchas alegrías.

De hecho, Barack Obama la ha incluido en su playlist de este año. “Thanks @barackobama for including “Patria y Vida” in your favorite music 💕WOOOOW 😳😱 Obama publica su música favorita y aparece Patria y Vida 🙏🏼”, le agradecía desde sus redes sociales.

Ahora toca ir a por más en este 2022 que comenzamos en breve.