Beatriz Luengo sigue sumando logros impensables con ‘Patria y Vida’: “Ha sido la sorpresa de mi vida”

“Ha sido la sorpresa de mi vida”. Con esa frase tan rotunda Beatriz Luengo nos confesaba lo que ha supuesto Patria y Vida para ella y Yotuel Romero. Una canción que compusieron juntos y que se ha convertido en el himno de libertad que reclaman muchos cubanos en su país.

Una canción que le ha dado muchas alegrías por lo que ha supuesto y la conmoción que ha supuesto, pero también mucha tristeza por lo que ha supuesto por algunos músicos que la han apoyado. Beatriz tuvo que retrasar la salida de su último single Chanteíto para un Ex, por la tristeza que le supuso el encarcelamiento de algunos músicos en Cuba por apoyar la canción.

“Maykel Osorbo y El Funky siguen presos por la canción. Es muy triste que en el 2021 se pueda ir preso por una canción que, aparte, no falta al respeto a ninguna persona física, en absoluto, sino que simplemente insta a abrir la mente y que el pueblo de Cuba elija su propio futuro a través de una democracia”, nos contaba la última vez que hablamos con ella.

Siguen consiguiendo logros

La canción les sigue dando muchas alegrías. “El primer día que vi a una viejecita salir a la calle en Cienfuegos casi sin poder pararse con Patria y Vida escrito en su cuerpo entendí que esto más que una canción es una misión”, comenzaba relatando en sus redes sociales.

“Sentí a través del teléfono sus ojos brillantes que decían tantas cosas… ese ha sido el motor que ha llevado a esta canción a tantos lugares inimaginables. Y los que todavía quedan pues hoy, por ejemplo, amanecimos con la noticia de que se van a construir unos edificios para personas de bajo recurso en USA y nos solicitaban el permiso para que se llamen Patria y Vida”, explicaba.

Son muchas las cosas que han ocurrido en este tiempo con la canción: “Hace un mes el mural pintado en Wynwood con la palabra, el Papa Francisco, el presidente de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, estar viendo el baseball en televisión abierta para 50 millones de espectadores y que de repente los jugadores tengan puesta PATRIA Y VIDA en su camiseta, que UGAS le gane a Paquiao y al final de la pelea grite Patria y Vida!!! o Camila Cabello en mitad de su performance de Jimmy Fallon lo diga. Un sueño, por primera vez en mi vida me costó escribir este post porque no sé qué decir. No alcanzan las palabras 🕊”, terminaba diciendo.