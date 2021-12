Crónica de Dani Martín en Madrid: 4 ‘sold out’ que volvieron a ser como antes

El hijo de Manolo y Carmen. El chaval que no quiso quitarse las zapatillas. Ese que es un poquito insoportable y le gusta mucho hacer el mono. Llámalo como quieras. Es Dani Martín en Madrid, su ciudad favorita.

A pesar de eso de Qué Caro es el Tiempo (así se renombró su gira), hay canciones para las que no pasan los años. Mejor dicho, envejecen tan bien que escucharlas de nuevo es un auténtico gustazo. Más aún, en los tiempos en los que nos ha tocado vivir con este "puto bozal" como lo llama Dani "que nos hará progresar".

Muy acertadas sus palabras ante un Wizink Center hasta la bandera durante dos fines de semana. Dos sábados y dos domingos con el cartel de sold out que volvieron a ser como antes. Uno de ellos, el 18 de diciembre, pudimos vivir en primera persona este viaje en el espacio-tiempo que muy pocos artistas en España pueden replicar.

Pasadas las 21:30 comenzó el show de Dani y su magnífica banda con una de las 10 versiones de No, No Vuelve. La elegida fue La Suerte de Mi Vida que, paradójicamente, trajo la calma antes de la tormenta. Lenta, casi a capella, acompañada por unos punteos de guitarra y un solo momento de batería a modo de marcha.

Un pequeño calentamiento para Volverá y Son Sueños, mucho más guitarreras y con chorros de fuego incluidos. No había tiempo para un respiro y Qué Caro es el Tiempo y Puede Ser dejaron imágenes dignas de sacar la linterna del móvil.

Lo mismo con Qué Bonita la Vida, donde se fraguó una de las escenas más bellas de la noche: Dani Martín dejó que el público cantara sin ayuda buena parte de la canción y las gradas se vieron como un cielo estrellado de noche. Seguimos un par de temas en esta fase sentimental con Emocional, otra en solitario (como la anterior) y Que se Mueran de Envidia.

"¡Que viva El Canto del Loco!"

"En el confinamiento, me reencontré con las canciones que había escrito cuando era... un poco mas joven", nos dijo Dani. Podría decirse que fue una reconciliación con esa fama, ese "me cansé de oir mi nombre" y mucho más que las personas de a pie no sabremos. Lo cierto es que abrazó esas canciones y las tituló No, No Vuelve. Al grito de "¡que viva El Canto del Loco!", su otrora cantante le dedicó su homenaje más personal.

Portales (canción del año de LOS40 Music Awards 2021) y Cómo me Gustaría Contarte para su hermana fueron las siguientes. Luego llegó la nueva Peter Pan al piano, justo antes de venirnos arriba con una de las que mejor sonó de la noche: Ya Nada Voverá a Ser Como Antes. Menuda contradicción.

Tal Como Eres, con el vocalista visiblemente emocionado, fue una dedicatoria directa a su primo, Davi Otero. Una Foto en Blanco y Negro y Cero, con saludo a Manolo y Carmen (a quienes vimos en la pantalla gigante cómodamente sentados en las gradas) fue lo siguiente.

Momento para bailar que se nos quedó tremendamente corto con La Mentira y Los Huesos. Esta última, a falta de Juanes, la coprotagonizó Cris Méndez. La guitarrista y corista acompañó sin reparo a Dani de un lado a otro del escenario.

Viaje al Calderón y vuelta a los 2000

Pocas dudas tiene el que escribe esto al respecto de cuál fue la mejor canción de la noche: Dieciocho. ¿Estábamos en el Wizink o en el Vicente Calderón? Momentazo plagado de emociones.

Volver a Disfrutar, la archiconocida Zapatillas (con el mono) e Insoportable fue el trío de ases que se tenía guardado bajo la manga. Una traca final que coronó con el Blitzkrieg Bop de los Ramones mientras se despedía de una parte pequeñísima de sus fans. Y es que para llenar 4 Palacios de los Deportes (más todo lo que queda de gira) puede decirse que los que estábamos allí ese día éramos solo una pizca de sus seguidores.

Dani, ya sabemos que No, No Vuelve (al menos, por ahora), pero con lo de esta noche... todo volvió a ser como antes.