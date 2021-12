“Tengo compañeros que su libro lo ponen encima del todo, a mí me da vergüenza”

Afortunadamente todavía se venden libros físicos y, a diferencia de lo que ocurrió con las tiendas de discos, todavía hay muchas librerías funcionando. Pero, ¿qué hace un autor cuando entra en uno de estos establecimientos?

Podemos imaginar, pero siempre es mejor preguntar y es lo que hemos hecho. Varios autores decidieron convertirse en libreros por un día para acercarse a sus lectores. Todo el mundo estaba pendiente de ellos y de cómo se manejaban como vendedores de sus propios libros.

Pero otra cosa es cuando van solos y entran en una librería, entonces, cuando no hay cámaras ni nadie pendiente de ellos, su actuación es muy distinta.

Diferentes comportamientos

“Pasa siempre una cosa, cuando pasas a una librería y ves tu libro, lo primero, siempre te parece que no está bien colocado. Es una cosa que le pasa al 100% de los autores, piensas que debería estar en un lugar de privilegio que no es en el que está. Y a partir de ahí te da un poco de vergüenza por si acaso alguien te reconoce, pero la librería es un lugar tan bonito”, confiesa Juan del Val que este 2021 ha lanzado ya 13 ediciones de su última novela, Delparaíso.

Pero no todos son igual, por mucho que diga el marido de Nuria Roca. “Tengo compañeros que cuando ven su libro lo ponen encima de todo, a mí me da mucha vergüenza claro, si me pillan o alguien me ve. Yo hojeo mucho, veo mucho, cotilleo un montón y luego, cuando he cotilleado mucho, voy a librero. Es como cuando vas a un sitio de ropa y estás cotilleando entre montones de rebajas, de esas montañas de ropa una encima de otra, pues yo hago eso. Y luego voy al librero y le digo, ‘¿qué me recomendarías?’”, confiesa Carme Chaparro sobre cómo actúa dentro de una librería.

La semifinalista del Premio Planeta de este año, Paloma Sánchez-Garnica, está en un punto medio entre los dos. “Inevitablemente buscas tus libros para ver cómo están colocados, para ver los que tienen, para ver si hay muchos… pero tengo que reconocer que en seguida me distrae cualquier portada, cualquier sinopsis. El mundo del libro es como si me absorbiera y es cierto que cuando me meto en una librería no sé qué va a ser de mí y, sobre todo, de mi bolsillo”, asegura.

Si ella fue semifinalista, Carmen Mola fue finalista y aprovechó la ocasión para desvelar la identidad real que se escondía tras ese pseudónimo. Tres guionistas con mucho talento: Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez.

“Yo cuando entro en una librería soy un lector, curioseo, olfateo, leo primeras frases, leo la sinopsis. Si acaba de salir me fijo si el mío está bien colocado, pero no soy de esos que lo colocan mejor para que el lector lo encuentre. Ya lo has echado al mar y lo tienen que encontrar los lectores”, explica Mercero.

Por su parte, la escritora de misterio, María Oruña, pasa de sus libros y se centra en leer sinopsis. “Soy la típica lectora un poco pesada que va al librero y dice, ‘jolín, me puedes recomendar algo’. Y a veces algo una cosa que me funciona para salir de mi zona de confort que es ‘recomiéndame un único libro de toda tu librería’ y entonces me preguntan de qué temática. ‘El que sea’ y así he descubierto lecturas que, seguro no habría descubierto de cajón. Así descubrí a Jesús Carrasco, Héctor Abad y muchos otros autores”, admitía.

“Otra cosa que suelo hacer es vagabundear por la librería y mirar sinopsis, yo creo que la lectura empieza ahí ya, cuando empiezas en librerías y bibliotecas, mirando sinopsis y ahí empieza la aventura, cuando eliges, cuando confías, luego ya llegas a casa y continuas. Yo soy un poco peliculera”, terminaba diciendo.

Y tú, ¿has pillado alguna vez a algún escritor colocando mejor su libro?