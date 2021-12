Rosario sigue sin tener las cosas claras en ‘La isla de las tentaciones’ y hemos visto beso con Simone

La isla de las tentaciones confunde a los que entran al programa, eso o el Caribe, no lo tenemos claro todavía. Pero lo cierto es que ni ellos mismos comprenden algunos de sus comportamientos. Y una de las más confusas es Rosario.

La chica llegó al programa por sorpresa junto a su novio Álvaro. Ella era una vieja conocida de otro de los concursantes. Llegaron confesando que querían poner fin al bucle de infidelidades en el que habían entrado para vengarse el uno del otro.

Pues bien, está claro que el objetivo no se ha cumplido porque ambos fueron los primeros en caer en la tentación, cada uno en su respectiva villa. Esto de los sentimientos les tiene muy liados. En El debate de las tentaciones hemos podido comprobar que Rosario va dando tumbos.

Nueva infidelidad

Cuando parecía que se había decidido por Suso, descubrimos que había habido beso con Simone, el italiano por el que no acaba de decantarse. Entre ellos hay una fuerte atracción física, eso no puede dudarse, pero no acaba de decidirse.

Sandra Barneda nos proponían votar para conocer una nueva infidelidad en Villa Paraíso o en Villa Playa y por mayoría aplastante, los votos se han decantado por las chicas. Y la protagonista no es otra que Rosario. Y no es que vuelva a protagonizar un encuentro con Suso, sino que, finalmente Simone le ha hecho caer y han protagonizado un apasionado beso.

Hemos podido ver un avance exclusivo en el que Rosario y Simone se divierten juntos durante una de las fiestas mientras va subiendo la temperatura entre ellos. Ella le echaba la culpa a El Caribe, pero más bien era el italiano el que despertaba en ella tantos calores.

Y mientras Suso en la piscina viendo la escena desde lejos. Ella le comenta que lo está dando todo y cuando él le asegura que todavía no, se la lleva a un lado de la cocina, fuera de la vista de sus compañeros y empiezan un jugueteo que termina en beso.

La luz de la tentación tiene pinta de que no va dejar de sonar.