Sandra Barneda cuenta lo ocurrido con la suegra de Álvaro en ‘La isla de las tentaciones’

“Nunca en la vida me imaginaría por ese pasillo ver a una suegra”, decía Suso Álvarez en El debate de las tentaciones cuando hablaban de ese momento en el que la suegra de Álvaro y madre de Rosario aparecen en la hoguera de los chicos en La isla de las tentaciones.

“Yo tampoco, a mí cuando me lo dijeron, dije ‘no puede ser, ¿en serio?’. Los creadores, los que piensan… qué perversos sois”, añadía Sandra Barneda sobre ese momento que veremos este miércoles en el programa como hemos podido ver en el avance de esta semana.

“Y qué bien hemos hecho Charo, tú y yo, haciendo como que no nos conocíamos porque claro, a la única que le conocía el nombre era a ti, al resto no os conocía, pero ese momento, ese viaje… ¿lo puedo contar?... ese viaje, qué atrevida, se está riendo hasta la productora recordándolo”, explicaba Sandra que, para no desvelar nada de lo que íbamos a ver tuvo que simular que no se conocían.

La anécdota de la suegra

No dudó en contar la anécdota de esa visita. “Pensábamos que no llegabas Charo y te habías perdido en el aeropuerto de República Dominicana. Y decíamos, ‘que la suegra no está, no nos llega la suegra’”, contaba la presentadora entre risas mientras todo el plató se venía arriba y se ponía a bailar. “Pero que es real, que no llegaba”, apuntaba Sandra.

Charo llegó a la isla sin saber nada de lo que había sucedido y sin saber lo que se iba a encontrar, explicaba la presentadora ya en un tono más serio. “La experiencia ha sido bonita”, contestaba la madre de Rosario que no podía desvelar nada de lo que vamos a ver este miércoles.

“El miércoles vimos como una frenada por parte de él con Amy Winehouse. Tú imagínate si él ya se estaba metiendo pa’ dentro a lo percebe, cuando vea a la suegra ya no folla en la vida”, comentaba Nagore Robles. “Se le ponen de corbata”, asegura la suegra en cuestión.

Habrá que ver el miércoles qué es lo que pasó en ese encuentro.