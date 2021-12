‘La isla de las tentaciones’: La mentira de Darío y la reacción de Sandra al saber que lo sabemos todo

Sandra y Darío, de momento, no han caído en brazos de ninguno de los solteros que anda conquistándoles en las diferentes villas de La isla de las tentaciones. Eso no significa que su relación vaya bien. De hecho, hemos visto como él tenía que ver, en su última hoguera, cómo su chica no dejaba de criticar su poca actividad y ambición en la vida y su dedicación a las consolas.

Él no acababa de entender esas palabras de su novia hacia él, pero no era todo lo que tenía que ver. Le pusieron las imágenes del soltero que había desvelado que tenía un secreto de su chica. No dudó en contar que había sido infiel con su ex novio poco antes de entrar en el programa.

“Yo esto lo sabía, ella me pidió que no contara nada y no he contado nada”, aseguraba un Darío en shock por lo que estaba ocurriendo. “¿Tú ves lo que pasa? Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Nunca he fallado a una persona. Nunca. ¿Qué hago yo Sandra? ¿Qué he hecho yo en esta vida para merecer esto?”, preguntaba.

Darío se derrumba

Sandra Barneda le recordaba que unos instantes antes le había dicho que Sandra nunca le había fallado y en ese momento Darío se derrumba ante tanta presión. “Esto no lo aguanta cualquiera, esto solo lo aguantas tú”, le dice uno de sus compañeros.

La verdad es que todos resultan muy afectados por lo que está ocurriendo y como hemos visto en uno de los avances exclusivos de El debate de las tentaciones, acaba tirado por el suelo llorando y lamentándose mientras sus compañeros le arropan.

La reacción de Sandra

No es el único avance que hemos visto. Sandra Barneda se acercó a la villa de las chicas con una Tablet. “Sandra, ¿confías en Darío?”, le pregunta a su novia. “Intento confiar en él”, responde.

“¿Y él?”, insiste la presentadora. “Yo creo que él en mí está como desconfiando un poco”. Su tocaya le pregunta si ha sucedido algo para que suceda eso. “Estará viendo que yo con Rubo estoy a gusto y se estará rayando”, contestaba.

“Dada la importancia de lo que ha ocurrido en las últimas horas es necesario que todas prestéis atención a las imágenes que tengo que enseñaros”, dice la presentadora antes de entregarles la Tablet.

Entonces se escucha a Darío explicar a uno de sus compañeros que Sandra le ha sido infiel y la cara de Sandra es un poema. El miércoles veremos cuál es su reacción cuando se entera de que su infidelidad ha salido a la luz.

Está claro que nos esperan muchas sorpresas y momentos de tensión por ver.