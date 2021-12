Brian May, el guitarrista de Queen, positivo en covid: "Han sido unos días realmente horribles"

El coronavirus no da tregua. A tan sólo unos días de Navidad, los contagios no dejan de aumentar y la sensación de incertidumbre crece antes de que nos reunamos con nuestros seres queridos. La sexta ola en nuestro país está siendo especialmente contagiosa, aunque afortunadamente no tan letal como las anteriores. Sin embargo, también en otros países como Reino Unido, la variante Ómicron está causando estragos.

Precisamente desde allí ha llegado la confirmación de Brian May. El legendario guitarrista de Queen se ha contagiado del virus y así lo ha hecho patente en sus redes sociales, donde siempre se ha mostrado muy activo con sus seguidores.

"Ese impactante día finalmente me llegó. La temida y doble línea roja. Y sí, los últimos días fueron realmente horribles, pero estoy bien, y voy a poder contarlo", escribió el músico de 74 años en el texto con el que acompañó una foto del resultado positivo del test de antígenos que se realizó en su cuenta de Instagram.

El guitarrista ha querido tranquilizar a todos sus fans informando de que se encuentra en buen estado de salud, y también quiso aprovechar su posición para lanzar un mensaje e instar a "cuidarse más que nunca" a todos los que lean el post. "Tened mucho cuidado. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente NO quieres que arruine TU Navidad", finaliza el músico.

En los últimos años, la salud de Brian May ha sufrido altibajos. El músico sufrió un ataque cardíaco en 2020, después del cual tuvo que ser intervenido. A partir de ese momento, May se ha dedicado a cuidar de su salud con una buena alimentación y ejercicio.

Después de esta intervención médica, el guitarrista tuvo otros problemas de salud los cuales califica como "un catálogo de desastres", uno de ellos fue una complicada hemorragia estomacal como resultado de los medicamentos que estaba tomando para su afección cardíaca.

El músico también ha mencionado en reiteradas ocasiones la importancia de cuidarse y se considera a sí mismo como un gran defensor de las vacunas. De hecho, en más de una ocasión ha cargado contra los mensajes de algunos de sus compañeros de la industria musical como Eric Clapton, abiertamente anti-vacunas.