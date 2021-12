Ed Sheeran publica la impresionante versión acapella de ‘Afterglow’

Escuchar a Ed Sheeran en directo es una experiencia única, pero imagina hacerlo acapella. Eso es lo que vivieron los integrantes del equipo que hicieron posible la grabación del último vídeo del británico.

Se trata de la versión acapella de Afterglow, que fue grabada en lo que parece la misma iglesia en la que rodó el videoclip de Visiting Hours. Es decir, la de St. Stephen, situada en Hampstead (Londres). Con solo el sonido de su voz y de los coristas que lo acompañan, Ed nos regala un sonido hipnotizante que perfectamente podría convertirse en la nana que cualquiera desearía escuchar para relajarse y dormirse.

La versión acapella llega a través de un vídeo grabado en una sola toma y con una cámara. Al artista le sobran recursos para emocionarnos. Como era de esperar, ha tenido una gran acogida entre sus fans.

Afterglow vio la luz en diciembre de 2020 como el primer sencillo de Sheeran después de su parón de más de 18 meses. Lo cierto es que para su videoclip oficial tampoco contó con demasiada pomposidad, ya que solo se acompaña de una guitarra para interpretarlo.

Después llegó su álbum =, que oficialmente marca el quinto de su carrera. Vio la luz en octubre de 2021 con Bad Habits, Shivers y Overpass Graffiti como sencillos. Por supuesto, en su tracklist incluye canciones para todos los gustos y momentos.

El nombre de Ed Sheeran ha aparecido en las portadas de los medios británicos en las últimas horas. Es uno de los artistas nominados a los BRITs de 2022 junto a Adele, Little Simz y Dave. Ellos son los máximos nominados, que optan a hacerse con cuatro estatuillas cada uno. Habrá que esperar al 22 de febrero para conocer los resultados.

Lo que es evidente es que Ed Sheeran es uno de los mayores referentes musicales. Tanto es así que fue el gran triunfador de LOS40 Music Awards 2021. Visitó la isla de Mallorca para no perderse su cita con nosotros, regalándonos así una actuación única.

Ahora el británicio está celebrando la Navidad junto a Elton John y su villancico Merry Christmas. Pero parece que no le ha bastado con esta divertida canción, pues también ha querido emocionarnos con su voz acapella. Y no, no ha fallado.

Y a ti, ¿qué te ha parecido?