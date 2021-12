Los mejores villancicos y canciones de Navidad en inglés para despedir 2021

La Navidad ha llegdo. Y, ¿qué mejor que celebrarla con música. Desde LOS40.com hemos querido preparar para nuestros lectores y oyentes una recopilación con varios de los mejores villancicos en inglés de todos los tiempos para que este 2021 pongáis música nueva, y no tan nueva, a vuestra Navidad. ¡Porque sea la época que sea, la música siempre es la mejor compañera!

Aquí encontrarás canciones de artistas de lo más varados entre los que están los cantantes británicos Robbie Williams y Ed Sheeran, el dúo musical de Ohio Twenty One Pilots, los artistas que hasta hace nada eran pareja Shawn Mendes y Camila Cabello, la banda de K-pop BTS y como no, la inigualable Mariah Carey con su icónico villancico, e incluso el cómico Jimmy Fallon, entre muchos otros.

It was a... (Masked Christmas), de Ariana Grande, Megan Thee Stallion y Jimmy Fallon

Ariana Grande y Megan Thee Stallion se han unido este 2021 al cómico Jimmy Fallon para presentar It was a... (Masked Christmas), un villancico en el que el coronavirus comparte protagonismo con el sonido synth de los años ochenta y el pop de los 2000.

Jimmy Fallon ft. Ariana Grande & Megan Thee Stallion - It Was A… (Masked Christmas)

Merry Christmas, de Ed Sheeran y Elton John

Ed Sheeran y Elton John han unido sus voces este 2021 en una colaboración que todos sus fans esperaban: Merry Christmas. Se trata de un villancico mucho más clásico que los anteriores que nos recuerda a todo lo que está relacionado con esta época tan festiva del año: los cascabeles, los renos, Papa Noel, los gorros blancos y rojos y, sobre todo, la música navideña.

Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas [Official Video]

For so long, de Alfred García

Aunque no es un villancico como tal, en For so long de Alfred García se hace referencia a la Navidad . Se trata de canción que perfecta para esta época con la que el artista, sin duda, consigue emocionar a todo aquel que la escucha.

Alfred García - For So Long (Lyric Video)

Butter holiday remix, de BTS

Es posible que esto no te lo esperaras, y no nos extraña nada. La banda de K-pop BTS ha querido relanzar uno de sus grandes éxitos y convertirlo en una canción navideña. ¡Butter, holiday remix' no tiene desperdicio! ¡A disfrutar la navidad a ritmo K-pop!

Butter (Holiday Remix)

Fall in love at Christmas, de Mariah Carey, Khalid y Kirk Franklin

Mariah Carey es la reina de la Navidad. Pero además de triunfar con su clásico villancico —que también está en esta lista— este 2021 ha querido ir un paso más allá en el género de las canciones navideñas y se ha sumado a Khalid y Kirk Franklin para presentar Fall in love at Christmas.

Mariah Carey, Khalid, Kirk Franklin - Fall in Love at Christmas (Official Music Video)

Let it snow, de Michael Bublé

A principios de este 2021 Michael Bublé volvió a grabar con la Big Bang Orchestra de la BBC su villancico Let it snow con motivo del décimo aniversario del álbum de Navidad que lo incluye. ¡Y nos encanta el resultado!

Michael Bublé - Let It Snow! [10th Anniversary] (Official Music Video)

Can't Stop Christmas, de Robbie Williams

Robbie Williams presentó el pasado 2020 un villancico con un ritmo pegadizo que también está marcado por la Covid-19 en el que ya lo dejaba bien claro: Nadie detendrá a la Navidad.

Robbie Williams | Can’t Stop Christmas (Official Lyric Video)

Christmas saves the year, de Twenty One Pilots

Con un ritmo mucho más melancólico —no admite ningún bailoteo festivo— que el de Robbie Williams, los estadounidenses Twenty One Pilots también publicaron un villancico el año pasado al que han puesto video este 2021. El dúo presentó Christmas saves the year, una canción en la que se presenta a la Navidad como la salvadora de un año terrible.

Twenty One Pilots - Christmas Saves The Year (Official Video)

The Lighthouse Keeper, de Sam Smith

En 2020 Sam Smith lanzó The Lighthouse Keeper, una canción navideña en la que plasma cómo la Navidad es para él el anhelo de estar con sus amigos y familiares. Tampoco es un tema muy animado, pero sin duda es perfecta para una comida tranquila o para poner mientras se prepara el menú de Nochebuena.

Sam Smith - The Lighthouse Keeper (Audio)

Christmas Blues, de Sabrina Claudio y The Weeknd

El pasado 2020 la cantautora estadounidense Sabrina Claudio junto al famosísimo The Weeknd publicó Christmas Blues, un blues navideño precioso que acompañará muy bien cualquier cena de Navidad.

Sabrina Claudio & The Weeknd - Christmas Blues (Lyric Video)

Santa Claus is comin' to town, de Sebastián Yatra

El colombiano pone una nota alegre a este listado. Yatra presentó el año pasado una versión del villancico Santa Claus is comin' to town en el que intercala el inglés y el español con la que es casi imposible no mover el cuerpo. ¡Esta sí levanta el ánimo a cualquiera!

Sebastián Yatra - Santa Claus Is Comin’ To Town (Feliz Navidad Vol. I)

The Christmas Song, de Shawn Mendes y Camila Cabello

Han sido la pareja del momento hasta hace poco y ahora le han roto el corazón a sus fans. Shawn Mendes y Camila Cabello han roto recientemente, pero siempre nos quedará su música. Entre ella, la canción navideña que presentaron la pasada navidad: The Christmas Song.

Shawn Mendes, Camila Cabello - The Christmas Song

Merry Christmas (I don't want to fight tonight), de Ramones

No todo iban a ser canciones recientes en esta lista, y es que en cualquier playlist de Navidad no pueden faltar clásicos como este de Ramones. Este villancico roquero de la banda de punk de Forrest Hills anima a cualquiera en estas fechas.

Merry Christmas (I Don't Want to Fight Tonight)

Zat You, Santa Claus?, de Louis Amstrong

Y de un clásico a otro. Otra de las canciones de Navidad en inglés que deben estar en cualquier lista de reproducción este 2020 y siempre es este de Louis Amsgrong. ¿A quién no le gusta pasar las fiestas con un genio como él?

Zat You Santa Claus

One more sleep, de Leona Lewis

Otra de las canciones que deben estar en esta lista es este One more sleep de Leona Lewis. Hace ocho años, allá por 2013, la artista británica publicó esta canción de Navidad enmarcada en el álbum Christmas, with Love. ¡Y a nosotros nos sigue encantando!

Leona Lewis - One More Sleep (Official Video)

Wonderful christmastime, de Paul McCartney

En 1979 Paul McCartney lanzó Wonderful Christmastime, un villancico con ritmos pop que alcanzó el puesto número 6 en la lista británica UK Singles Chart y que años más tarde pasó a formar parte de la película Rudolph. ¡A nosotros nos encanta y por eso lo hemos incluido en esta playlist!

Paul McCartney - Wonderful Christmastime

All I want for Christmas is you, de Mariah Carey

No podíamos acabar esta lista sin incluir el hit de cada Navidad. Mariah Carey, con All I want for Christmas is you, es capaz de levantar el ánimo a cualquiera y las cifras lo demuestran, pues cada año por estas fechas sube puestos en las listas para alcanzar las primeras posiciones.

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)

¡Muy feliz Navidad 2021 y feliz 2022!