Nagore Robles muestra un vídeo en exclusiva de Josué en ‘La isla de las tentaciones’ y arremete contra él

El debate de las tentaciones fue tan intenso el último día que, se quedaron vídeos sin poner. Vídeos con imágenes exclusivas que ha recuperado Nagore Robes para su programa Sobreviviré. Se ha centrado en Josué y lo que dice sobre su relación con Zoe.

“Quien está cansado hasta el mismísimo papo es Josué que le está dando por hacer el gilipollas, la verdad. Este muchacho está medio tonto perdido”, decía la presentadora antes de ver las imágenes inéditas de La isla de las tentaciones.

“Mi relación me suda la polla. Estamos aquí porque como nuestra relación tampoco iba genial, estupendamente, porque teníamos muchas peleas, muchas broncas también en parte si vamos, nos vamos a dar cuenta de si sí, o si no”, se ve en las imágenes cómo Josué le cuenta esto sobre su relación a Rosana.

Infiel de pensamiento

De momento no ha cruzado ningún límite, pero se le ha pasado por la cabeza. “Con estas tres puedo tener una relación, pero es que yo, me las follaba a todas. Fuera de coña, es que me las follaba a todas. Todas tienen algo que a lo mejor me llama la atención”, admitía.

Pero tiene que pasar algo para llegar a ese punto: “Para yo estar en esa situación tendría que ser que mi novia me hubiera fallado y yo estuviera rabioso”. Y, de momento, no se ha dado el caso.

“Si tú estuvieras en la situación de mi novia, por muy bruto que yo fuera, ¿a ti te gustaría que te guardara el respeto y que fuera un caballero?”, le preguntaba a otra soltera que le contestaba que evidentemente, sí. “Yo me estoy portando, dentro de lo que cabe, bien”, decía él.

Después le vemos en un corrillo donde se vuelve a sacar a su chica. “Está con otro, pero pensando en mí. Simone me come los cojones, te lo digo así de claro”, dice cuando recuerda el acercamiento de su chica con el soltero.

“Yo a un italiano siempre le tengo miedo”, apuntillaba Nico. Y esas palabras provocaron la ira de Josué que se puso a pensar en lo peor.

Este miércoles veremos cómo evoluciona esta trama y otras tantas más que nos tienen en vilo.