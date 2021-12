Sweet California le hacen a Nagore Robles el test más comprometido con muchas preguntas sobre sexo

Nagore Robles ha demostrado con creces que, ahora mismo, uno de los programas más frescos y gamberros de la televisión es el suyo, Sobreviviré, que se emite en Mitele Plus.

Al último programa han acudido las chicas de Sweet California que han terminado quejándose de los test comprometidos a los que tienen que someterse.

Test con preguntas complicadas que hay que responder rápido y que a veces hacen que te bloquees. Han pedido poder hacerle las mismas preguntas a la presentadora. Y ella, que es así, no ha dudado en aceptar.

Hora de elegir

Entre slip y bóxer, ha elegido la primera opción. Puestos a elegir entre La isla de las tentaciones y Supervivientes, no lo ha dudado, se quedaría con el de Honduras. También ha confesado que su emoji favorito es el de la mierda.

Por muy influencer que sea y que se dedique a la televisión también ha elegido la naturalidad frente al photoshop. En cuanto a lo primero que hace cuando se levanta: “Besar a mi perro, hacer pis, echarme un pedo”.

En cuanto a lo que no soporta de sí misma ha admitido que es ser tan controladora. Su palabra favorita es… “mierda, joder, coño”. Y no ha eludido las preguntas de sexo y ha confesado que lo que mejor se le da en ese terreno es “chuparla”.

Las cantantes también le han preguntado a qué famosos no soporta y ellas no estaban en la lista, pero sí Jordi González, “no le soporto”. En cuanto a braga o tanga, ha respondido que “nada, desnuda”.

Volviendo a los realities, ha asegurado que le gustaría más ser tentadora que tentada. Y si había hablado de lo que no le gusta de ella misma, también ha admitido lo que más le gusta: “Lo rápida que soy”.

Hablando de sexo

“¿Te has besado con alguien del mismo sexo?”, preguntaban. “Uy, sí, y me faltan sexos todavía”, aclaraba ella. También ha confesado que se ha acostado con más de una persona el mismo día y que lo que más le gusta de su cuerpo son sus piernas.

“No, no me aceptaron, yo lo propuse”, contestaba cuando le preguntaban si había hecho un trío. En cuanto a sus preferencias sobre sexo anal u oral, ella tenía claro que “los dos a la vez”. En cuanto a su posición sexual favorita, “a cuatro, tijera, boca abajo, no sé, tengo muchas”.

Y, la alarma sonó cuando aseguró que si tuviera que definirse con una palabra diría: “La hostia puta”. Ahora ya sabe lo que es ponerse en la piel de sus invitadas.

Hay que reconocer que ha salido muy bien parada y que es muy rápida de reflejos.