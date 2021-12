Pol 3.14 nos cuenta sus proyectos: “A partir de marzo publicaré nuevas canciones y saldré de gira”

Joaquín Polvorinos, más conocido como Pol 3.14 acaba de estrenar No time, la canción con la que pone banda sonora a la última temporada de La Casa de Papel. Un nuevo hito televisivo que suma a sus temas en bandas sonoras como Sky Rojo, El Barco, Los Hombres de Paco... Pero no todo es televisión. En la actualidad el artista se encuentra a punto de arrancar la primera parte de su nueva gira, Lo que no ves, con la que recorrerá buena parte de la geografía española.

En sus conciertos se podrán escuchar canciones nuevas pero también algunos de los temas que han marcado su carrera como Jóvenes eternamente, Bipolar o Lo que no ves. De todo ello y mucho más nos ha hablado en una entrevista con LOS40 donde se muestra muy ilusionado con sus nuevos proyectos.

LOS40: Terminas 2021 con el estreno de No time y empiezas 2022 también con nuevas noticias de tu gira. Cuéntanos un poco más.

Pol 3.14: Anunciar una gira es un deporte de riesgo extremo pero si todo va bien tengo una tremenda ilusión con todo lo que nos ha pasado y con todos estos cambios que ha habido. Los músicos lo hemos pasado mal y anunciar una gira de salas chulas pues es muy ilusionante. He cambiado la banda, he cambiado de manager y empiezo una nueva etapa bonita y buena. Tocaré No time además de otra canción en inglés que también apetece aire fresco además de los hits de siempre y temas nuevos que tengo previsto sacar a partir de marzo.

Me llevé un sorpresón con Cepeda: un tío currante, entregado no solo durante la colaboración sino también después

¿Cómo está siendo la vuelta a los escenarios?

Está siendo muy bonita. Hubo un tramo de sentados todos y sin poder moverse que fue duro. Ahora parece que la cosa se va animando. La vuelta cuando salíamos del confinamiento fue fría y dura. Yo estaba en el escenario y daba las gracias pero sufría por el público porque estaban ahí aplaudiendo con las pestañas casi. Pensaba que eran muy majos por venir a verme pero no me gustaba esa manera.

¿Es más fácil conectar ahora con el público?

Creo que sí. Va a haber una energía acumulada bastante bestia. Incluso sentados había fuerza pues ahora va a ser la bomba. Los conciertos que he podido dar hasta ahora ya se notan las ganas porque ha sido muy duro para nosotros y para ellos. Espero que cuando lleguemos a marzo la cosa se haya soltado más aún.

Has pasado ya la barrera de los 10 años de carrera musical. ¿Qué balance haces? ¿Estás disfrutando el viaje como soñabas cuando empezaste?

La verdad es que es un viaje bonito, largo y complicado. Siempre la lectura es positiva. Soy un afortunado porque llevo 12 años viviendo de la música aún con mis altibajos. Soy un agradecido: gracias al público, a mis seguidores... pese a mis turbulencias pero yo creo que como todos en nuestras profesiones.

He tenido algún que otro traspiés que me ha enseñado que quizá no fuera como me lo imaginaba porque cuando estás en tu habitación soñando con tocar la guitarra es muy bonito pero cuando sales a la industria musical se complica. No dependes solo de ti, hay que pasar muchos filtros, suenas y dejas de sonar sin que lo entiendas muy bien. Pero aceptas que si quieres jugar a este juego, estas son las reglas. Y quejarse sirve un ratito al día, nada más.

En todo este tiempo no has parado de trabajar y de sacar canciones, varias en 2021 también como Amor intermitente o Viaje sin vuelta con Paula Mattheus y comentas que tienes nuevo material en marcha. ¿Hay idea de preparar un disco o tal y como está la industria la mejor opción es ir single a single?

También haré nuevas colaboraciones de canciones del pasado, pero a largo plazo

Ahora mismo estoy single a single y no me planteo otra cosa a corto o medio plazo. Quizá dentro de un año, pero ahora no lo veo. Ahora me centro en la gira, en los temas nuevos y cuando lo vea claro sacaré un disco o un EP recopilando lo que hice con Cepeda y también haré nuevas colaboraciones de canciones del pasado, pero a largo plazo. Single a single y preparando la gira porque me consta que hay gente esperando el directo.

Hablando de tu colaboración con Paula Mattheus, Cepeda, David Otero han sido algunas de tus colaboraciones. Gente con la que creo que compartes muchas cosas. ¿Te gusta saber que además de un dueto estás compartiendo tiempo con un compañero o amigo? ¿O si te ofrecieran hacer algo con algún artista al que no conoces también te lanzarías?

Si me ofrece Shakira cantar Lo que no ves, compro (risas). Me encanta trabajar con amigos: con David, con Cepeda al que conocí por David y que me escribió por Instagram y de ahí salió la colaboración. Me llevé un sorpresón con él: un tío currante, entregado no solo durante el proceso sino también después... Me llevé una gran sorpresa y eso hace que la relación continue y al final compartimos anécdotas, inquietudes, bajones... Y la música también está hecha para eso: para conocer gente. No conozco a Shakira pero si ella quiere...

¿Quién podría ser tu dueto soñado?

Por pedir, Coldplay no estaría mal.