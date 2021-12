Entrevista a Pol 3.14: “Con La Casa de Papel he llegado a Rusia o Portugal donde nunca lo habría hecho”

La música dentro del cine y de la televisión es una de las herramientas más poderosas para mover y conmover al espectador. Y por fortuna para nosotros cada vez son más los artistas españoles de los que disfrutamos su música en grandes producciones o en éxitos televisivos que traspasan fronteras. El último es No time, canción que aparece en la temporada final de La Casa de Papel y que lleva la firma de un artista del que llevamos disfrutando de forma intermitente desde hace una década: Pol 3.14.

Detrás de ese nombre siempre ha estado Joaquín Polvorinos, vocalista, compositor, guitarrista y alma de un proyecto del que han surgido chispazos tan brillantes como Bipolar, Lo que no ves o Jóvenes eternamente. Un tema este último que ha traspasado generaciones y que se convirtió en todo un hito tras sonar en la popular serie El Barco. No fue su primera vez (Tres metros sobre el cielo, Los hombres de Paco...) y no va a ser la última (Sky Rojo, La Casa de Papel...).

El binomio Pol 3.14 / cine-tv sigue dando buenos frutos y No time es la prueba de ello. Si aún no has visto la última temporada de La Casa de Papel no te preocupes porque no vas a encontrar ningún spoiler. Solo una charla de música y el poder del último golpe...

LOS40: Hola Joaquín, ¿cómo estás?

Pol 3.14: Muy bien, la verdad. En forma. Después de todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando, por suerte voy funcionando personal y profesionalmente.

Hablamos de No time, canción que pone banda sonora a la última temporada de La Casa de Papel. ¿Cómo fue el proceso de creación de este tema?

Siempre estoy componiendo y con Álex Pina, productor y creador de La Casa de Papel, he trabajado en ocasiones. Me llamó y me dijo qué tenía por ahí. Quería que le enseñara temas porque estaba buscando un momento concreto para la serie. Le mandé lo que tenía y le gustó el boceto de No time aunque estaba un poco verde. Pero le gustó el hecho de que fuera acústica y muy crudo y que estuviera pegadito al micro. Me dijo que quería que transmitiera emoción dándome unas directrices y conseguí estar ahí.

No pude ver nada de la temporada final. No me dejaron. Lo pedí pero me dijeron que si lo hacía tenían que matarme (risas).

¿Pudistes ver lo rodado y el final antes de crear la canción o fue una propuesta tuya a la serie?

No pude ver nada. No me dejaron. Lo pedí pero me dijeron que si lo hacía tenían que matarme. Que la canción la metían pero yo estaba muerto (risas). Me dieron unas directrices y en base a otras temporadas me fijé en el espíritu y me describió las sensaciones que quería transmitir.

La canción tiene una parte de cuerdas muy potente. ¿cómo ha sido ese trabajo de producción?

He vuelto a trabajar con Manel Santisteban que es un musicazo y un director de orquesta estupendo. Él ha hecho el arreglo de cuerda y ya había trabajado con él en Bipolar y Lo que no ves. Fue como un revival total: Álex, Manel y yo. Fue muy bonito. Con Manel es garantía y me gusta mucho como suena. El arreglo es excelente. Buscábamos eso: un Damien Rice, pero salvando las distancias. Ese era el espíritu que queríamos.

Corrígeme si me equipoco pero creo que No time es tu primer sencillo en inglés. ¿por qué decidiste que fuera en inglés y no en castellano?

Yo tenía esa espinita clavada. Casi toda mi vida he escuchado la mayor parte de la música que me gusta en inglés. Tenía ese antojo y no sé si lo volveré a hacer. A Álex le cuadró y tenía ese antojo. Siempre compongo y hago la melodía en "guachi-guachi" y me suena a una voz tremenda. Luego lo traduzco a español y ya no tanto. Me gustaba el cambio del timbre en inglés. Y a la hora de hacer el texto ha sido bastante agradecido. Le cuadró mucho aunque le pregunté si estaba seguro de si no la prefería en castellano y me dijo que como estaba.

¿Quizá fue algo inconsciente para adaptarse al éxito internacional de la serie?

No lo premedité. La tiré por ahí y a la productora le cuadró. Me empezaron a direccionar el texto pero podía haber sido en español porque en La casa de Papel ha sonado Amaral, Vetusta Morla y otras cosas en español. Pero en este caso les gustó así.

La historia de Pol 3.14 está llena de hitos televisivos y cinematográficos. Y donde ahora es La casa de papel antes fue A 3 metros sobre el cielo o El Barco, por ejemplo. ¿Qué crees que le añade a tu musica la propuesta televisiva y cinematográfica y al revés, qué le aporta la gran y la pequeña pantalla a tus canciones?

Obviamente estar en televisión te hace llegar antes. O por lo menos a determinado público. En un transatlático como La Casa de Papel imaginate. En Rusia creo que estaba el 3 de iTunes, y en Italia no sé. En Portugal ha entrado en el top viral de no se qué... Nunca jamás habría llegado allí con una canción. No sé si soy muy pesimista pero eso es lo que me aporta. Llegar a esos sitios insospechados de una manera tan rápida y muy bien posicionado. ¿Y qué aporto yo? Pues me gustaría pensar que si me llaman es por algo. Creo que cojo bien la esencia de lo que me cuentan y luego lo plasmo en melodía y voz y ha funcionado en varias ocasiones como con Jóvenes eternamente que han traspasado generaciones. Me llegan vídeos de gente joven volviendo a casa algo perjudicados (risas) pero cantándola. Es un himno casi generacional. En 12 años que no ha sonado mucho en las radios es difícil que vaya a un pueblo y la conozcan.

¿Qué te ha parecido la despedida de La Casa de Papel?

Me ha gustado mucho. En los últimos 5, especialmente con varios giros de guión y trama que me han encantado. Se han ido por la puerta grande. Estuvimos en la despedida en Vista Alegre y fue brutal. No era tan consciente de que arrastrase como si fuera un concierto con dos actores hablando en un escenario. No sé si ha sido la serie más mediática pero ahí andará en el Top 3.

¿Y ahora que vas a ver? Recomiéndanos algo

Soy muy consumidor de series. Paso muy buenos ratos. He visto el Juego del Calamar, obviamente. Me gustan mucho los thrillers y las series de asesinatos. Estoy viendo Un caso francés. Estoy viendo Invasión porque también me gusta la ciencia ficción.

¿A qué serie o peli hubieras soñado con haberle puesto música?

Como película me hubiera gustado cualquiera de Tarantino porque cuida mucho la música en sus películas y sus bandas sonoras son siempre alucinantes. Como serie, no lo sé. Te voy a decir porque me gustó mucho en su música el thriller que se llama The Killing. Quizá no pega mucho pero nunca se sabe.