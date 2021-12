Juan del Val, Carme Chaparro o Carmen Mola comparten algunos de los libros que les han gustado este 2021

Los autores literarios pasan mucho tiempo escribiendo, pero también leyendo. Y ellos saben del tema, así que, si estás buscando algún título para regalar o pedir estas Navidades, no te pierdas los que han logrado sorprender este 2021 a autores como Juan del Val, Carme Chaparro, Carmen Mola, Paloma Sánchez-Garnica o María Oruña.

Seguro que te servirán de guía para mantenerte al día y descubrir grandes historias que, a ellos, desde luego, les han conquistado.

Juan del Val

“Ahora estoy disfrutando muchísimo con mi autor favorito que es Antonio Soler con su novela que es Sacramento, lo que pasa es que no es un autor para poco iniciados, pero creo que siempre merece la pena leerle porque es un maestro de la literatura”.

Carme Chaparro

“El libro que me he leído dos veces, que me fascina, es El universo en tus manos de Christophe Galdfard y es maravilloso cómo te va llevando como lector a la formación del universo, a los agujeros negros, vuelve a los átomos, las partículas subatómicas y me parece fascinante la manera en la que lo cuenta. Yo leo con un lápiz, voy subrayando todo y lo leí, acabé y dije, ‘voy a volver a leerlo’ porque cuenta tantas cosas que apetece luego volver a repasarlo”.

Paloma Sánchez-Garnica

“Uno que es larguísimo, pero que yo siempre recomiendo es La octava vida, es una gran novela porque puedes entender a lo largo de cuatro o cinco generaciones de mujeres, el desarrollo de la revolución rusa pasando por todo el leninismo y el stalinismo, y luego, desde la muerte de Stalin hasta la caída del muro de Berlín a través de varias generaciones, la bisabuela, la abuela, la madre, la hija… puede ser una buena lectura para entender ese mundo tan opaco que es el soviético.

Agustín Martínez (Carmen Mola)

A mí me gusta mucho Jon Bilbao, me parece que tiene un estilo muy chulo, que genera atmósferas muy inquietantes y Los extraños creo que funciona muy bien. Es una novelita corta que se lee muy bien, se lee muy fácil, recomendable para todo el mundo. Genera un ambiente muy turbio sin que lleguen a pasar grandes cosas y eso es algo que a mí me gusta mucho.

Antonio Mercero (Carmen Mola)

Segunda casa de Rachel Cusk, porque es una de esas escritoras inteligentes que tratan de pisar un terreno no trillado, que te va llevando, que se gana el respeto del lector desde la primera página y ya te puede contar lo que sea, que en este caso es una pareja, un matrimonio, y cómo la llegada de un artista puede desestabilizar el frágil equilibrio en el que siempre se mueve un matrimonio, una pareja, ese es el argumento. Eso en manos de un zote puede ser un desastre, pero en manos de una escritora inteligente como es Rachel Cusk es una gozada, te puede llevar donde le dé la gana.

Jorge Díaz (Carmen Mola)

A mí me ha gustado mucho el de Niklas Natt Och Dag, 1794, pero me gustaría decirte alguno español y voy a ser un poco polémico y te voy a decir que me ha gustado mucho Ana Iris Simón, Feria, porque es un libro distinto, es un libro muy valiente, defendiendo sus posturas y me ha resultado muy ameno y muy entretenido. Me ha parecido que hay mucha verdad en ese libro.

María Oruña

En Plena noche de Mikel Santiago, me he divertido mucho. Ha sido como una historia un poco gamberra, medio juvenil, medio adulto. Me ha divertido, que también es de lo que se trata, que te evada.