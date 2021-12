Jay Z compara a Beyoncé con Michael Jackson y las redes se dividen

Es una de las cosas más naturales del ser humano: comparar figuras, personalidades, artistas, músicos o actores/actrices de otra época y compararles con los grandes nombres del momento. Algo así sucedió durante el podcast de Alicia Keys en el que la solista contó con Jay Z como invitado. Y el rapero y gurú musical dejó claro que para él Beyoncé es parte fundamental de su vida incluso por delante de leyendas como Michael Jackson. ¿Cómo te has quedado?

Como no podía ser de otra forma, inmediatamente después de pronunciar la frase empezó a correr como la pólvora por interned, las redes y las redes sociales de medio planeta. ¿Es Beyoncé mejor artista que Michael Jackson?

"Bey va a enloquecer por esto que voy a decir pero Michael Jackson nunca hizo un Coachella. Ella es una evolución de él porque ella le vió cuando tenía 9 años. Y los niños hacen lo mismo que ven" explicaba Jay Z para los oyentes de Twitter Spaces.

El melón que abrió el rapero pronto empezó a coger fuerza y velocidad en las redes sociales. Allí se dividían dos bandos: "Decir eso es ir demasiado lejos" vs "si Beyoncé fuera un hombre no estaríais diciendo que no". Lo que queda claro es que los ojos con los que Jay Z mira a Beyoncé no son los mismos con los que lo miran otras personas dentro de la escena musical.

Lo que no significa que Queen Bey no sea una auténtica estrella mundial pero parece precipitado comparar su legado con el del Rey del Pop. En lo que no ha fallado el rapero es en que ambos se conocieron hace mucho tiempo y durante años mantuvieron una relación cordial. En algún momento de los últimos años, y tras el fallecimiento de Jacko, han sido muchos los seguidores anónimos que han denunciado que la solista imitaba a MJ.

Si hasta parece ser que Michael Jackson intentó ligar con ella. Así lo contaba Diddy hace más de una década: "Se me acercó un segurata y me dijo 'Mister Michael Jackson ha venido a verle'. Yo no me lo creía. Así que me acerqué, ví a Michael y le dije: '¿Qué pasa Mike, que haces aquí? Gracias por venir. Cuando nos tomaron la foto, Michael me estaba susurrando al oído '¿Dónde está Beyoncé?'. El tío había venido para ligar con Beyoncé, esto pasó antes de que ella empezara a salir con Jay Z. Mike la encontró y estuvo toda la noche bailando con ella.

Beyoncé sentía respeto y admiración por Michael Jackson como demostró en el concierto homenaje a su figura en la que versionó I Wanna Be Where You Are del de Indiana. Celebrado en octubre de 2011, el tributo realizado en Cardiff para homenajear a Michael Jackson fue uno de los que más estrellas logró juntar sobre el escenario. Contó con la presencia de otras artistas como Beyoncé que hizo la voz en I Wanna Be Where You, una de las canciones más conocidas de los Jackson 5.