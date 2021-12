Nagore Robles se emociona al despedir temporada de ‘Sobreviviré’ y le dedica unas bonitas palabras a Malbert

Nagore Robles ha tenido su primera oportunidad de convertirse en presentadora con Sobreviviré. Empezó como un programa en streaming de mitele Plus para comentar Supervivientes de una manera diferente y más gamberra.

El éxito fue tal, que renovaron una segunda temporada con unos objetivos más amplios. Rodeada de influencers y youtubers ha logrado conectar con la gente más joven abogando por la naturalidad y abriéndose a problemas con los que muchos se han identificado.

Pero ha llegado la hora de despedir esta segunda temporada y seguro que más de uno habrá derramado alguna lágrima, o por lo menos, se habrá sentido conmovido por sus palabras de despedida.

Momento de agradecer

“Gracias a la cadena por habernos dado esta oportunidad porque a pesar de que muchas veces pensemos que son muy antiguos estos señores trajeados, nos han dejado. Nos han dejado hacer la mayor locura que yo he hecho en los 12 años que llevo trabajando para esta empresa”, aseguraba sin filtros, como ya nos tiene acostumbrados.

“Me alegra que se hayan atrevido a darnos un poco de rienda suelta y nosotros hemos hecho lo que hemos podido, lo que queríamos era un experimento donde divertirnos, ser nosotros, creo que lo hemos conseguido. Eso es muy difícil, yo nunca he sido yo cien por cien en un trabajo”, confesaba. Ahora ha podido mostrarse tal y como es.

“Sí que tengo mis facetas de risas, de puñetera, de crear debate, pero de ser yo, y sentirme libre y acompañada y de sentirme en casa pues es la primera vez que me siento así”, admitía.

Espera que esto no sea el final. “Ojalá que volvamos una tercera y podamos seguir creando y cometiendo muchas más locuras, con más invitados y mucho más corazón que es lo que hemos puesto”, deseaba.

Grandes colaboradores

Y no podía evitar dedicarles unas palabras a todos sus colaboradores. “Gracias a vosotros que habéis puesto toda el alma, el corazón, os habéis desnudado y no es fácil. La tele es un altavoz muy grande y a veces da miedo abrirse porque nunca sabes dónde puede llegar la información. Tú lo sacas del corazón y a veces ocupa espacios y noticias que dices ‘ay’, pero no nos hemos dejado nada y eso es lo que nos hace sentir muy orgullosos”, aseguraba.

Y entre todos esos colaboradores ha querido centrarse en uno: “Malbert, eres maravilloso, eres una bestia parda. Me he reído muchísimo, has sido un descubrimiento total porque llegaste después y te queremos muchísimo. Ojalá que volvamos a cruzarnos porque eres un tío muy talentoso, te va ir genial”.

Aunque también ha admitido que Jorge es el niño de sus ojos, ha querido mandar otro mensaje personal. “Elsa, te quiero muchísimo. Solo deseo y pido al universo volver a trabajar a tu lado”, lanzaba como mensaje a otra de sus colaboradoras.

Todavía no hay nada confirmado, pero esperemos que vuelvan para seguir regalándonos momentazos de televisión.