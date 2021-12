Greeicy hace oficial su embarazo con el estreno de la canción ‘Att: Amor’

Greeicy y Mike Bahía tardarán en olvidar el 2021. Y no por culpa de la pandemia sino porque su vida va a cambiar radicalmente. Ya pudimos ser testigos en pleno directo de la petición de matrimonio y su futuro compromiso y ahora han hecho oficial lo que se le escapó al futuro abuelo: la pareja va a ser mamá y papá.

Los dos artistas se han convertido en una de las parejas más estables y reconocidas de Latinoamérica, llegando a inspirar a miles de corazones que ven en ellos un ejemplo de amor verdadero. Y fruto de esa pasión han dado vida a lo más importante de sus vidas: su futurx hijx.

Hace unos días al futuro abuelo de la criatura se le escapó el bombazo: "Creo que detrás de esa familia que se está formando va a venir un ser que será el reflejo de ellos, porque son excelentes personas, no es porque sean mi hija y mi yerno, pero ellos son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes, y me siento muy orgulloso de eso y yo sé que va a ser la trascendencia de ellos". Hoy, ellos se encargan de ponerle música al anuncio oficial.

La canción se llama Att: Amor y lo han presentado con un precioso vídeo en el que celebran la vida, el amor, la complicidad y su condición de madre y padre que va creciendo al mismo ritmo que la barriga de la protagonista de esta noticia.

"Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en día, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño" ha confesado Greeicy.

Y en previsión de que en un futuro las cosas de girar por todo el mundo se puedan complicar, tanto Mike Bahía como Greeicy han confirmado Amantes Tour Att: Amor, una gira que les llevará por varios países de América donde compartirán sus canciones y sus vidas sobre el escenario.

"Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia" explicaba la artista tras anunciar este tour.

La música sigue poniendo banda sonora a sus vidas. Él acaba de lanzar su último álbum, Contento; y ella acaba de lanzar Te creí. Ahora ambos comparte Att: Amor y algo más que está en camino. ¡Enhorabuena a la feliz pareja! Y a disfrutar de su nueva canción

"Han pasado varios meses desde la última vez que lo vi y aunque no han sido días fáciles sé que hoy nos volveremos a ver. Espero todo salga bien. Si tan solo llegara a tiempo. Podría recibir su regalo de navidad. Y si el camino se pone difícil con amor se tomarán las mejores decisiones" escribe Greeicy en su videoclip.