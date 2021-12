Sofía Ellar saca su espíritu navideño cantando ‘Last Christmas’

No sabemos si a Mademoiselle Madame le gusta la Navidad, pero Sofía Ellar sí que es una gran amante de estas fiestas. La cantante ha querido tener un pequeño detalle con sus seguidores y seguidoras esta Nochebuena, regalándoles una cover de uno de los villancicos más famosos de la historia: Last Christmas de Wham.

La canción, que fue lanzada por el grupo británico en 1984, ha sido versionado en numerosas ocasiones. Ariana Grande, Hilary Duff, Carly Rae Jepsen o Taylor Swift han sido solo algunas de las estrellas que se han atrevido con ella. Ahora, ha sido Sofía quien ha querido versionar este clásico.

La artista ha grabado una versión desde casa. Lo ha hecho junto a Víctor Elías, su músico de confianza, en el teclado. Con un precioso vestido de color rojo, Sofía se ha puesto delante del micrófono y ha empezado a cantar una bonita versión en acústico de este temazo.

Last Christmas - Sofía Ellar (En Directo)

Horas antes del lanzamiento, Sofía quiso felicitar las fiestas a sus fans. Lo hizo con un post en el que hablaba sobre la importancia de cuidarse estas Navidades:

·FELIZ , FELIZ NAVIDAD. MERRY CHRISTMAS TO YOU ALL. No olviden hacerse una buen antígenos antes de ver mañana a la familia y si os toca confinados en casuca”

Sin duda, estas Navidades vuelven a ser tan extrañas como las anteriores. Quizá sea esto la nueva normalidad de la que hablaban. Por lo menos, siguen estando los villancicos, que nos recuerdan que todavía existe la esperanza.

Sofía Ellar y sus planes de 2022

Hace tan solo unos días, Sofía Ellar se reunió con nosotros para hablar sobre su próximo disco. La cantante nos dio algunos detalles sobre Libre, su tercer álbum de estudio, que saldrá a la luz en 2022:

“Creo que mi público va a agradecer el álbum porque saben que todo lo que canto y cuento es verdad. Tiene un orden cronológico y autobiográfico”.

Estaremos esperando ansiosos este nuevo trabajo de la cantautora.